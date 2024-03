Steam İlkbahar İndirimi Başladı: İşte Göze Çarpan Oyunlar

Teknoloji

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. Bu kapsamda EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar…

Steam İlkbahar İndirimi sırasında öne çıkan oyunlar

Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Türk lirasını platformdan kaldırdı ve artık MENA-USD ile işlem yapılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte artık oyun satın alımları TL yerine dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Doların devreye girmesiyle beraber maalesef fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselme söz konusu oldu. Bu doğrultuda fiyatlarda önceki indirimlere kıyasla bir fark görebilirsiniz.

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 13.99 dolara (450 TL) düştü. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (bin 931 TL) yerine 19.79 dolar (637 TL).

Steam İlkbahar İndirimi sırasında göze çarpan oyunlar şu şekilde sıralandı;