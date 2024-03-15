Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. Bu kapsamda EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar…
Steam İlkbahar İndirimi sırasında öne çıkan oyunlar
Bilindiği üzere Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Türk lirasını platformdan kaldırdı ve artık MENA-USD ile işlem yapılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte artık oyun satın alımları TL yerine dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Doların devreye girmesiyle beraber maalesef fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselme söz konusu oldu. Bu doğrultuda fiyatlarda önceki indirimlere kıyasla bir fark görebilirsiniz.
Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte 69.99 dolardan (2 bin 255 TL) 13.99 dolara (450 TL) düştü. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından Red Dead Redemption 2 ise 59.99 dolar (bin 931 TL) yerine 19.79 dolar (637 TL).
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! EA SPORTS FC 24 için yüzde 80 indirim
Steam İlkbahar İndirimi sırasında göze çarpan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Son aylarda dolar kuru sürekli olarak arttığı için satın almak istediğiniz oyun için cebinizden çıkacak ücret de giderek yükseliyor. Bunu bilmenizde fayda var. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Steam İlkbahar İndirimi Başladı: İşte Göze Çarpan Oyunlar - Son Dakika Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi. Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir. Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı olan Google I/O 2024, 14 Mayıs'ta başlayacak. Etkinlikte yapay zeka ana odak noktası olacak ve Android 15'in yeni özellikleri gösterilecek. Ayrıca Google'ın popüler hizmetlerine ilişkin güncellemeler ve Pixel 8A'nın tanıtımı da bekleniyor. Google Chrome, tehlikeli web sitelerini tespit etmek ve engellemek için Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarıyor. Bu sayede Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor. Bu yeni özellik sayesinde Google, kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı hedefliyor. Google, katlanabilir telefon pazarında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ross Young'un raporuna göre cihazda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran bulunacak. Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Geekbench skorlarına göre işlemcinin performansı oldukça iyi. Cihazın ekran üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülecek. Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıEA SPORTS FC 2469.99 dolar (2 bin 255 TL)13.99 dolar (450 TL) | -80%Grand Theft Auto 5 (Premium)39.98 dolar (bin 287 TL)14.98 dolar (482 TL) | -63% Red Dead Redemption 259.99 dolar (bin 931 TL)19.79 dolar (637 TL) | -67% God of War49.99 dolar (bin 609 TL)24.99 dolar (804 TL) | -50%Alan Wake14.99 dolar (482 TL)4.49 dolar (144 TL) | -70 Hogwarts Legacy59.99 dolar (bin 931 TL)29.99 dolar (965,70 TL) | -50% Cyberpunk 207744.99 dolar (1.448 TL)22.49 dolar (724 TL) | -50%Tom Clancy's Rainbow Six Siege15.99 dolar (514 TL)3.19 dolar (102 TL) | -80% Dead by Daylight10.49 dolar (337 TL)4.19 dolar (134 TL) | -60% STAR WARS Jedi: Survivor69.99 dolar (2 bin 255 TL)31.49 dolar (bin 14 TL) | -55% The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)29.99 dolar (965,70 TL)7.49 dolar (241 TL) | -75% The Last of US Part 159.99 dolar (bin 931 TL)40.19 dolar (bin 294 TL) | -33% Baldur's Gate 334.99 dolar (bin 126 TL)31.49 dolar (bin 30 TL) | -10%It Takes Two39.99 dolar (bin 287 TL)9.99 dolar (321 TL) | -75% Marvel's Spider-Man Remastered59.99 dolar (bin 931 TL)35.99 dolar (bin 158 TL) | -40% Battlefield 204259.99 dolar (bin 931 TL)8.99 dolar (289 TL) | -85% Far Cry 647.99 dolar (bin 545 TL)11.99 dolar (386 TL) | -75% Mortal Kombat 149.99 dolar (bin 609 TL)4.99 dolar (160 TL) | -90% Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition39.99 dolar (bin 287 TL)19.99 dolar (643 TL) | -50% Dying Light (Enhanced Edition)19.49 dolar (627 TL)5.84 dolar (188 TL) | -70% Euro Truck Simulator 210.09 dolar (324 TL)2.52 dolar (81 TL) | -75% Left 4 Dead 25.79 dolar (186 TL)0.57 dolar (18 TL) | -90% Garry's Mod5.79 dolar (186 TL)3.87 dolar (124 TL) | -33% Diablo 469.99 dolar (2 bin 255 TL)34.99 dolar (bin 126 TL) | -50%Mount & Blade 2: Bannerlord19.99 dolar (643 TL)11.99 dolar (386 TL) | -40% Sea of Thieves: 2024 Edition39.99 dolar (bin 287 TL)19.99 dolar (643 TL) | -50% The Forest10.49 dolar (337 TL)2.62 dolar (84 TL) | -75% Sons of The Forest14.99 dolar (482 TL)11.24 dolar (363 TL) | -25%
Son aylarda dolar kuru sürekli olarak arttığı için satın almak istediğiniz oyun için cebinizden çıkacak ücret de giderek yükseliyor. Bunu bilmenizde fayda var.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Steam İlkbahar İndirimi Başladı: İşte Göze Çarpan Oyunlar - Son Dakika
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir.
Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı olan Google I/O 2024, 14 Mayıs'ta başlayacak. Etkinlikte yapay zeka ana odak noktası olacak ve Android 15'in yeni özellikleri gösterilecek. Ayrıca Google'ın popüler hizmetlerine ilişkin güncellemeler ve Pixel 8A'nın tanıtımı da bekleniyor.
Google Chrome, tehlikeli web sitelerini tespit etmek ve engellemek için Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarıyor. Bu sayede Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor. Bu yeni özellik sayesinde Google, kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı hedefliyor.
Google, katlanabilir telefon pazarında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ross Young'un raporuna göre cihazda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran bulunacak. Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Geekbench skorlarına göre işlemcinin performansı oldukça iyi. Cihazın ekran üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülecek.
Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?