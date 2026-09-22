SUBÜ ABRA, TEKNOFEST\'te iki İHA kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ABRA Öğrenci Topluluğu, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Sürü İHA ve Savaşan İHA kategorilerinde Türkiye 3'üncüsü olarak başarıya imza attı. 6 yıllık geçmişe sahip olan ve 100 aktif üyeyle çalışmalarını sürdüren ekip, geliştirdikleri yerli uçuş kontrol kartı ile milli teknoloji hamlesine de katkı sunuyor.

İnsansız hava araçları, denizaltı, insansız deniz aracı ve hava savunma sistemleri üzerine projeler geliştiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ABRA Öğrenci Topluluğu, bu yıl 10 farklı kategoride finalist olarak Türkiye'de isimlerini kanıtladı. Yurt içinde 10, yurt dışında ise 1 ekiple yarışmalara katılan takım, Sürü İHA yarışmasında 3 yıldır, Savaşan İHA yarışmasında ise 2 yıldır üst üste derece elde ederek sürdürülebilir bir başarı grafiği çizdi.

"Amacımız savunma sanayisine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmek"

Sürdürülebilirliğin kendileri için ana hedef olduğunu vurgulayan ABRA Takım Başkanı Yunus Emre Kutlu, "6 yıllık bir ekibimiz var. Şu an aktifte 100 kişi olarak çalışıyoruz. İnsansız hava araçları, denizaltı aracı, insansız deniz aracı, hava savunma sistemleri gibi sistemler üzerinde çalışıyoruz. Bu sene 10 farklı kategoride finalist oldu ekibimiz. Türkiye'nin en büyük ekiplerinden birine sahibiz. Derecelerimiz var. 10 ekip yurt içinde, 1 ekip de yurt dışında yarışmalara katıldı. Burada bizim için önemli olan kısım sürdürülebilirlik. Bunu da güzel bir şekilde sağladığımızı düşünüyoruz çünkü SÜRÜ İHA yarışmasında 3 senedir dereceye giriyoruz, aynı şekilde Savaşan İHA yarışmasında da 2 senedir dereceye giriyoruz. Buradaki asıl olay, her sene takım değişiyor fakat ABRA ismi sürekli dereceye giriyor. Bu sene 3. olduğumuz iki kategori var. Sürü İHA yarışmasında, hava araçları kendi arasında haberleşip sürü formasyonu, sürü navigasyonu, birbirleri ile tam otonom şekilde haberleşmesi ve görevi icra etmesi bekleniyor. Bu görevleri başarıyla icra ederek 3. olduk. Aynı şekilde Savaşan İHA yarışmasında da üçüncü olduk. Burada beklenen görev ise otonom hava-hava harp muharebesi bekleniyor. Rakip uçağı 4 saniyelik bir kilitlenme yapıp onu yazılımsal olarak imha ettik. Onun haricinde kamikaze görevi aynı yarışmada bulunuyor. Bu görevi de başarılı şekilde yaparak 3. olduk. Bu yarışmada geçen sene de 2. olmuştuk. Bundan sonra sürdürülebilirlik açısından her sene dereceye girmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Gerçekten çok başarılılar, onları gördükçe göğsümüz kabarıyor"

Yarışmaların sadece bir öğrenci projesi olarak kalmadığını ve savunma sanayine insan kaynağı sağladığını belirten Kutlu, "Bu tür yarışmalar üniversite bünyesinde kalsa da, biz bu yola çıkarken ana amacımız burada çalışan arkadaşların savunma sanayisine katkı verebilmesiydi. Bunu güzel bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Şu an ABRA ekibinden çıkan 6 arkadaşımız savunma sanayinde en büyük firmalarda çalışıyor. Gerçekten çok başarılılar, onları gördükçe göğsümüz kabarıyor" diye konuştu.

"Yerli ürünlerimizi yapıp kendi ürünlerimizin içine koymayı hedefliyoruz"

Elektronik bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli uçuş kontrol kartı geliştirdiklerini aktaran Kutlu, "Bir sonraki amacımız, araçlarda kullandığımız kompanentleri tamamen yerlileştirme kısmı. Bu yarışmalarda araçlar tam otonom şekilde, kullanıcı müdahalesi olmadan otonom şekilde görevleri icra ediyor. Bunun için de uçuş kontrol kartı veya kontrol kartı dediğimiz bir kart gerekiyor her araç için. Otonom sürüşü bu kontrol ediyor. Bu zamana kadar bu araçlarda daha çok yabancı ürünleri kullandık. Artık bu ürünleri yerlileştirmeye başlıyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız ve yaptığımız yerli uçuş kontrol kartımız var. Bunu bir aracımızda denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Yerli GPS sistemleri üretip yine bu araçlarda kullanmayı hedefliyoruz. Amacımız artık sadece gövde, mekanik değil, elektronik alanda da yerlileşmesini istiyoruz. Zaten tüm araçların yazılımları tamamen bize ait oluyor. Elektronik kısmında çoğunlukla dışarı bağımlı kalıyoruz. Artık bunu da aşıp yerli ürünlerimizi yapıp kendi ürünlerimizin içine koymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada çok büyük bir ekosistem var"

Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve ABRA Başkan Yardımcısı Selman Demirtaş ise takıma katılım sürecini ve teknik zorlukları anlatarak, "2025 yılında ABRA'ya katıldım. Şu an ikinci senem. Kulübün başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum aynı zamanda. Eskiden beri bir şeyleri bozup parçalamayı çok severdim. Zaten bu yüzden en başta mühendislik tercih ettim. Tabi ki hedefimizi yüksek tutsak da hiçbir zaman benim böyle bir hayalim yoktu aslında. Kervan yolda düzülür şeklinde ilerlemiş olduk. Teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü Türkiye'de ilk bizim okulumuzda açıldı zaten. Şu anda da örnek çalışmalar devam ediyor, bizden örnek alan başka okullar da var. Ben ilk geldiğimde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra bunu değerlendirmek istedim. Takıma bu şekilde katıldım. Burada çok büyük bir ekosistem var aslında. Bunu gerçekten yapmak zor. Rektör hocamız var, danışman hocalarımız bize çok destek oluyorlar. Onların desteği olmasa biz bu noktaya gelemezdik. Burada benim yaptığım iş aslında sistem mühendisliği. Sistemin ana taşlarını oturtmak. Yarışma isterine göre sistem hazırlamak. Yapım sürecinde bizi en çok zorlayan kısım, yarışma isterindeki taleplerin, mesela aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi olması istendiğinde, bu duruma uygun motor, pervane ve batarya konfigürasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. En çok zaman alan kısım aracı montajlamaktan ziyade bu yüksek mühendislik gerektiren isterleri karşılamak oluyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz fikirlerini ürüne dönüştürüyor"

Öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesinden gurur duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise

"Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin güçlü topluluklarından birisi olan ABRA Öğrenci Topluluğu'nun son yarışmalarda göstermiş olduğu performansa baktığımızda öğrencilerin bilgilerini beceriye ve fikirlerini de ürüne dönüştürdüklerini de net bir şekilde görüyoruz. Öğrencilerimiz kendi danışman hocaları ile birlikte yaparak fikirden üretime, yazılımdan bunun sisteme uygulanmasına kadar bütün süreçleri birlikte ortaya koyuyorlar ve kendileri gerçekleştirmiş oluyorlar. 'Ben bir şeyleri yapabiliyorum' deme onurunu yaşıyor. Bu özgüven oluşturuyor. Bu da ülkemiz açısından geleceğin teknolojilerini ortaya koyacak mühendisler, iş adamları ve girişimciler açısından son derece kıymetli hale geliyor. Üniversite olarak öğrencilerimizi sürekli destekliyoruz. Onların bu yarışmalardan almış olduğu başarıların gelecekte ürüne dönüşmesiyle ilgili olan kısma da katkı veriyoruz. Bu öğrencilerimizin bir kısmı zaten ticarileşmiş ürünlere sahip oldular. Daha öğrenciyken bu başarıları elde etmiş olmaları aslında onların gelecekte çok daha iyi yerlerde olacaklarının da bir göstergesi olmuş oluyor" dedi.