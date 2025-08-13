TEKNOFEST 2023: Yeniliklerle Dolu Teknoloji Festivali! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

TEKNOFEST 2023: Yeniliklerle Dolu Teknoloji Festivali!

TEKNOFEST 2023: Yeniliklerle Dolu Teknoloji Festivali!
13.08.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST 2023, 17-21 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek, robotaksi yarışmaları heyecan katacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl 1 milyon 650 binden fazla katılımcıyla TEKNOFEST yarışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) paydaşlığında Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması 10-13 Ağustos'ta Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yarışmalar; öğrencilerin aracın üretiminden yazılımına kadar tüm süreçleri kendi üstlendiği 'Özgün Araç' ve TEKNOFEST'in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını çalıştırdığı 'Hazır Araç' kategorisinde düzenlendi. Her iki kategoride toplamda 568 başvuru yapıldı. 17 ilden ve 2 farklı ülkeden toplam 45 takım finale kaldı. Bu takımlar gerçek pist ortamında belirlenen görevleri tamamlamaya çalıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar final yarışmalarını izledi, stantları ziyaret edip otonom araçlarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

'TEKNOFEST DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ'

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye'nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burası Gebze'de 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri Bilişim Vadisi. 2018'den bu yana TEKNOFEST'te robotaksi araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmaların adresi de Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin mobilete teknolojilerinin geliştiren şirketlerinin gelişimlerinin kümelendiği bir merkez. Burada yine 500'den fazla takımın başvuru yaptığı ve 50'den fazla takımın finallerde yarıştığı robotaksi yarışmasını gerçekleştirmek, bizim için gerçekten mutluluk meselesi. TEKNOFEST yıldan yıla büyüyen 81 şehrimizde heyecana ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

'HAYATIMIZA GİREN OTONOM ARAÇLARIN TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİYORLAR'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu etkinliği 2018 yılından beri düzenlendiğini kaydetti. Bayraktar, "Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK'ın düzenlediği robotaksi yarışması bir yandan da hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyorlar. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek. Bir yandan yıkıldığı yerden ayağa kaldıracaklar. Dünyayı daha iyiye daha güzele taşıyacaklar. Dost doğru değerlerle hem ülkemizi hem tüm kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecekler bizi daha bağımsız ve müreffeh kılacaklar. TEKNOFEST kuşağının son eseri Next Sosyal Türkiye'nin sosyal mecrası. Herkesi tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal'e bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsi zaten girmişlerdi onların eseri. Onların gayretlerini başarılarını kutlamaya tebrik etmeye tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz. TEKNOFEST mavi vatan kapsamında bu yıl ilk defa Deniz Kuvvetleri'mizin eserleri sergilenecek. Mavi vatanda bizi bağımsız kılacak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak aynı zamanda 3 farklı TEKNOFEST yarışmamız da olacak. 30-31 Ağustos da İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan düzenlenecek sonrasında da 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Herkesi bekliyoruz" dedi.

'Özgün Araç' kategorisinde birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL, 'Hazır Araç' kategorisinde ise birinciye 200 bin TL, ikinciye 175 bin TL, üçüncüye 150 bin TL ödül verilecek.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknofest, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2023: Yeniliklerle Dolu Teknoloji Festivali! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim

18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:57
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri’nin zirvesinde izledi
Gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Kayseri'nin zirvesinde izledi
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST 2023: Yeniliklerle Dolu Teknoloji Festivali! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.