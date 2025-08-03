TEKNOFEST 2025: Yalova'da Drone Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST 2025: Yalova'da Drone Şampiyonası Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025: Yalova\'da Drone Şampiyonası Devam Ediyor
03.08.2025 15:07
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Yalova'da düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabı sürüyor, uluslararası katılım artıyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025 kapsamında Yalova'da düzenlenen Drone Şampiyonası'nın 2. etabı devam ediyor.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmaları, ikinci günde de sıralama uçuşlarının yapılmasıyla devam etti.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, 21 pilotun yer aldığı yarışmayı izledikten sonra bir araya geldiği yarışmacılarla sohbet etti.

Alandaki incelemelerini tamamlayan Hıdır, AA muhabirine, yarışmalarla adeta TEKNOFEST mevsiminin başladığını, bunun 1-4 Mayıs arasında KKTC'de yapılan yarışmayla devam ettiğini söyledi.

KKTC'de de dolu dolu, ziyaretçisi bol güzel bir festival düzenlendiğini dile getiren Hıdır, "TEKNOFEST Drone Yarışması'nın ilk etabını orada tamamlamıştık. Şimdi Yalova'da da ikinci etapları tamamlıyoruz. Tabii burada T3 Vakfı gönüllülerimiz, bursiyerlerimiz alanda vızır vızır çalışıyor. Birçok farklı ilden gelen 21 yarışmacımız var. Burada belli sayıdaki yarışmacımızı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğimiz son etaba dahil edeceğiz. En kıymetli noktalardan biri, uluslararası çapta katılımın yüksek olduğu World Drone Cup Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor TEKNOFEST. Burada, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın finallerinde Türkiye'deki temsilciyi de seçiyor olacağız." diye konuştu.

World Drone Cup Dünya Şampiyonası'na Litvanya, Güney Kore, Çin, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 27 farklı ülkeden yarışmacıların katılacağını dile getiren Hıdır, "Bir Türkiye kaldı. İnşallah Türkiye'de TEKNOFEST Drone finallerinde temsilciyi seçerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda World Drone Cup'ı gerçekleştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, "Çok güzel bir iklim oluşturdu TEKNOFEST. İlk 2018 yılında binlerle ifade ettiğimiz rakamlar artık milyonlara ulaştı. Gençlerin bilime, teknolojiye olan merakları, artık meraklar seviyesinde değil. Kendileri üretiyor, geliştiriyor ve bilhassa kendi girişimlerini kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hıdır, geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST yarışmalarında yer almış DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezununu TEKNOFEST Temsilcisi Mert Delibalta'yı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir televizyon programında ağırladıklarını aktardı.

Mert Delibalta'nın bu anlamda TEKNOFEST kuşağının tam bir temsilcisi olduğunu ifade eden Hıdır, "O, DENEYAP'larda yetişti, TEKNOFEST yarışmalarına katıldı, dereceler elde etti. Kendi girişimini kurdu. Bu girişimi ile önemli çalışmalar yürütüyor. Bizimle birlikte hem Türkiye'nin Teknoloji Takımı tarafından geliştirilen büyük dil modeli T3 AI'de hem de şu an yeni nesil sosyal medya platformu Next Sosyal'in geliştirici ekibi arasında yer alıyor. Bu anlamda da inşallah Mert gibi nice örneklerin çoğalması için biz de T3 Vakfı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2025: Yalova'da Drone Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

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