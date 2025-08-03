TEKNOFEST Drone Şampiyonası Yalova'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye ürettikçe, büyüdükçe yarınlarımıza, medeniyet birikimimize önemli katkılar sunacağız." dedi.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etap yarışmalarına katılan Büyükgümüş, milli teknoloji hamlesi ruhunun önemli adımlarından birinde, Yalova'yı yüksek teknolojinin ev sahibi olduğu şehirlerden biri haline getirme vizyonuyla bir araya geldiklerini söyledi.

Büyükgümüş, yarışmacıların önemli neticeler elde ettiğini ve ülkenin yarınları için önemli bir kapasitenin birikmesine vesile olduklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı'nın yetkililerine, gençlerin çağrısına kulak vererek Yalova'ya gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Milli teknoloji hamlesi için gece gündüz çalışanların ve gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Büyükgümüş, "Türkiye ürettikçe, büyüdükçe yarınlarımıza, medeniyet birikimimize önemli katkılar sunacağız. İnşallah damla damla büyüyen bu heyecan sel olup taşacak ve mazlumlara umut olmaya, kol kanat germeye sizlerin emeğiyle, Allah'ın izniyle devam edecek. " dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabına ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin teknoloji hamilesini gerçekleştirecek çok büyük adımlar atıldığını ifade eden Kaya, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılı parlak bir şekilde geliyor. Dolayısıyla bizim gençlere inancımız tam. Buradaki yarışmaya katılan gençlerimizi göstermiş oldukları gayretlerden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında, Hüseyin Ablak birinci, Musab Zübeyr Dönmez ikinci ve Koray Demir üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova Valisi Kaya ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol tarafından takdim edildi.

AASK sporcusu Yılmaz İstanbul final etabında yarışacak

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. Etabında ilk 10'da yer almayı başaran Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz ise yarışmanın ilk etabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldığını hatırlatarak, oradaki elemeyi geçtikten sonra Yalova'daki organizasyona katılmaya hak kazandığını ifade etti.

Şampiyonaya katılan 24 sporcu içerisinden ilk 10'a girerek İstanbul final etabına katılmaya hak kazandığını söyleyen Yılmaz, "Orada da yine elimizden gelenin en iyisini yaparak, Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nü temsil edeceğim. Bana bu imkanı tanıdıkları için Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz'e, Anadolu Ajansı Spor Kulübü yöneticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da TEKNOFEST'in önemli yarışmalarından birine, dron yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Yarışmacıların, kendi geliştirdikleri teknolojilerle şampiyonada yer aldıklarını aktaran Bayükgümüş, "Tüm dünyaya bu anlamda öncülük eden Türkiye, genç nesille beraber çok güçlü bir kapasiteye, potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Milli teknoloji hamlesi önemli bir ruh bizim için. Bir varoluş biçimi, bir yaşam biçimi. Gençlerle bunun geleceğe taşınmasından son derece mutluyuz. Yalova olarak da bugün ev sahipliği yaptık. Next Sosyal üzerinden de Yalova'daki gençler 'Selçuk abi Yalova'ya' diye bir hashtag çalışması başlattı. Bizi kırmayıp bu güzel yarışmada beraber olduğu için de sayın Selçuk Bayraktar'a ve T3 Vakfı'nın tüm gönüllülerine, yetkililerine yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.