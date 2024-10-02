TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi Başladı

Teknoloji

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda dereceye giren takımlar, ilk kez TEKNOFEST Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak.

4 gün sürecek yarışma, adalet ve merhamet ilkeleri doğrultusunda inovatif çözümler üreten takımların yarıştığı büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Takımlar, sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyerek rekabet edecekler.

5 Ekim'de final sunumlarının gerçekleşeceği TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde birinciye 500 bin lira, ikinciye 300 bin lira ve üçüncüye 200 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon lira ödül verilecek.

Yapay zeka destekli termal görüntüleme ile yaban hayvanı popülasyonunu belirleniyor

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde projesini sergileyen Afyon Kocatepe Üniversitesi "AKÜ ROBİLSA" Takımı, "Yaban Hayvanı Popülasyonunun Yapay Zeka Destekli Termal Görüntüleme Yapabilen İnsansız Hava Araçları ile Belirlenmesi" projesiyle yaban hayvanlarını tespit etmeyi amaçlıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan takım üyesi Savaş Özbey, projenin çıkış noktasının yaban hayvanı sayım işlemlerinin çok geleneksel yöntemlerle yapılması olduğunu söyledi.

Bu sayım yöntemlerinin, çıplak gözle gözlemleme, dürbünle gözlemleme veya sesle tespit şekliyle ilerlediğini ifade eden Özbey, şöyle konuştu:

"Bu kısmı biz teknolojiyle bağdaştırıp daha bilimsel olması ve bilimsel rapora dönüştürebilmesi açısından yapay zeka destekli termal kameralı dronelarla çalışmamızı başlatalım dedik. Bunun için biz de büyük bir veri toplanması gerekiyordu. Yaklaşık 351 bin 560 kare hayvan görüntüsüyle yapay zeka öğrenimi gerçekleştirdik. Bu doğrultuda termal kamerada görüntülenen hayvanın kızıl geyik, kızıl ceylan ya da yaban koyunu olup olmaması ve bu hayvanların bulundukları alan içinde kaçar tane olduğunun tespitini yazılımsal olarak raporlaştırabildik."

"1,5 Adana Gençlik Merkezi Hidromobil Takımı" da geliştirdikleri elektrikli araç ile TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde ürünlerini sergiliyor.

Takım üyesi Barış Can Yarımpabuç, Çukurova Üniversitesinin elektrikli araç kulübü olarak, projedeki temel amaçlarının fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanarak daha verimli ve daha temiz bir çevre için elektrikli arabalar üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yarımpabuç, "Bu ürettiğimiz elektrikli arabalarla ise TÜBİTAK'ın düzenlediği uluslararası Efficiency Challenge yarışmalarına katılıyoruz. Bu yarışmalarda da birçok üniversiteden takımlar gelerek yarışıyor. Bu yarışmalar sonucunda ise en verimli araç birinci oluyor. Biz bu yarışmada yaklaşık 9 yıldır birinci oluyoruz. Buraya, TEKNOFEST'e de birinci olarak geldik. Ürünümüz iki kişilik bir araç yaklaşık 140 kilo civarında. Herhangi bir fosil yakıt kullanılmıyor. Yüzde 100 yerli bir araç. Bütün tasarımları, analizleri, üretimleri bizim ekibimiz tarafından yapılıyor üniversitemizde." şeklinde konuştu.

"Sürü dronelarımız ile yangını büyümeden durdurmayı amaçlıyoruz"

Etkinlik kapsamında "Tonyukuk Takımı" da arazi yangınlarını erken tespit ederek etkin ve hızlı müdahalelerde bulunan bir teknoloji geliştirdi.

Takım üyesi Hamza Kemal Korkmaz, projelerinin daha çok yangınlara yönelik olduğunu söyledi.

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle yangın bulunan bölgenin tespiti yapıldıktan sonra kontrolünü dronelarımızla sağlayacağız. Sağladıktan sonra diğer yangın söndüren olan sürü dronelarımızı alana yollayacağız ve bunların her şeyi otonom bir şekilde gerçekleşecek. İnsan eli değmeyecek. Bizim burada amacımız itfaiyeci güvenliği olsun, orman memuru olsun, maliyet olsun bunların önüne geçmek. Ülkemiz için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. İsmi Tonyukuk, bildiğiniz üzere, Tonyukuk döneminde zamanında yenilmeyen bir vezir, atalarımızdan gelen bir isim. Biz de isim olarak bunu tercih ettik."

Takımın diğer üyesi Kerem Ekici de öncelikli olarak yangın başladığında kameralar tarafından duman ve sıcaklık algılanarak önce sistemde bir uyarı belirdiğini söyledi.

Ekici, "Uyarı sonrası, FPV dronelarımız bölgeyi görüntü işleme ve tarama amaçlı oraya gidiyor. Ondan sonra eğer doğruluk payı varsa oraya sürü dronelarımız intikal ediyor ve ondan sonra da yangını büyümeden durdurmayı amaçlıyoruz." dedi.