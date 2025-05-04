TEKNOFEST\'te Araç Kuyrukları

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'te son gün heyecanı yaşanırken, festivali girişinde yoğunluk devam etti. Sabah saatlerinden itibaren metrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikte ilerleyemeyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederken, bazıları ise araçlarından inip yürüyerek alana ulaşmaya çalıştı.

TEKNOFEST'te yoğun katılım nedeniyle girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Metrelerce uzayan kuyruklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Yoğunlukta ilerlemekte zorlanan birçok kişi ise araçlarından inerek yürüyerek festival alanına ulaşmaya çalıştı.