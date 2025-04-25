Teknosa\'dan Kadınlara Dijital Destek

TEKNOSA, 18 yıldır sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesi kapsamında başlattığı 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğinin ikincisini Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Diyarbakır'daki ilham hikayelerinin paylaşıldığı etkinlikte konuşan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, 'Teknoloji erkek işidir' algısını yıkmaya çalıştıklarını belirterek, "Eğitimlerimize katılan kadınlar dijital dünyada daha bilinçli şekilde hareket etmeyi öğreniyor ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmada önemli bir adım atıyor. Bu yıl 4 bin kadına daha ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü 'Kadın için Teknoloji' projesi kapsamında başlattığı 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğinin ikincisini Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenledi. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, İcra Kurulu Üyeleri ve Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş'un katılımıyla gerçekleşen etkinlik, projeye katılan kadınlar ile Diyarbakır'da fark yaratan kadınları bir araya getirdi.

'KADINLAR DİJİTAL DÜNYADA DAHA GÜÇLÜ BİR VARLIK GÖSTERİYOR'

Etkinlikte konuşan Sitare Sezgin, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projede 18 yılda 35 bin üzerinde kadına ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Daha eşit ve güçlü bir geleceğe toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu inançla 'Teknoloji erkek işidir' algısını yıkmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yaptırdığımız analizle, projemize son 3 yılda yaptığımız her 1 TL'lik yatırımın 4,16 TL değerinde sosyal fayda yarattığını tespit ettik. Aynı zamanda eğitimlere katılan kadınlarla yapılan anket sonuçları da projenin sağladığı faydaları ortaya koyması açısından mutluluk verici. Eğitime katılan kadınlar dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyor, sosyal medyada içerik üretme, fotoğrafçılık ve grafik tasarım becerileriyle daha yaratıcı ve profesyonel projelere imza atıyor, dijital dünyada daha güçlü bir varlık göstererek iş yaşamına daha güçlü katkılar sunuyor, yenilikçi girişimler ve iş projeleri için gerekli dijital becerileri geliştirip, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmada önemli bir adım atıyor. Proje kapsamında 2024 yılında 3 bin kadına teknoloji eğitimleri verdik. Bu yıl hedefimiz 4 bin kadına ulaşmak."

Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş da şöyle konuştu:

"Kadınların teknolojiyle güçlenmesini sağlamak, sadece bireysel değil, toplumsal dönüşümün de anahtarı. Teknosa ile 18 yıldır sürdürdüğümüz bu güçlü iş birliği sayesinde bugüne kadar 35 binden fazla kadına dijital beceriler kazandırmayı hedefledik ve bu yolda ilerlemekteyiz. Bu kolay bir başarı değil; arkasında büyük bir emek, inanç ve ortak bir vizyon var. Kadın için Teknoloji Projesi, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine, ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına alan açmıştır. İlham Veren Buluşmalar ise, bu sürecin başarılarının göründüğü kıymetli bir alan. Bu etkinlikte dinlediğimiz her hikaye yalnızca bireysel başarıların değil, birlikte başarmanın da bir örneği. Bu proje ile dayanışmayı, güveni ve umudu da birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

DİYARBAKIR'IN İLHAM HİKAYELERİ PAYLAŞILDI

Etkinlik kapsamındaki 'Ben Nasıl Başardım' panelinin konuğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi & DİSİAD Başkan Yardımcısı Seda Berekatoğlu oldu. Berekatoğlu, Sitare Sezgin'in sorularıyla hem iş hayatında bir kadın olarak önüne çıkan engelleri nasıl aştığını anlattı hem de Diyarbakır'da kadınlar için hayata geçirdikleri projeleri paylaştı. 'İlham Veren Kadınlar' bölümünde ise Elif Yıldırım Başer'in moderatörlüğünde, Index Grup Diyarbakır Şube Müdürü Zülal Koç ile Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, hikayelerini anlattı.

Etkinliğe katılanlar için Aydın Nazilli ağaçlandırma sahasına fidan bağışı yapıldı.