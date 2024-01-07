Tesla, Türkiye\'de ilk showroom\'unu Ankara\'da açtı

2023'ün ortalarında Türkiye pazarına giriş yapan ve elektrikli otomobil dünyasında vites artıran Tesla, Türkiye'de ilk showroom'u açtı. Ankara'da açılan mağaza kapsamında Model Y test sürüşü yapmak ve elektrikli araçlar hakkında bilgi almak mümkün olacak.

Tesla yeni showroom'u Ankara'da açıyor

Tesla, Türkiye'deki satış ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, bugün itibarıyla Ankara'daki Armada AVM'de yeni mağazasını hizmete açtığını paylaştı. Tesla Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, ilk mağazanın açılışını duyurdu.

Merhaba Ankara! Bugün itibariyle Armada AVM'de açılan Tesla mağazamızı ziyaret edebilir, Model Y test sürüşü yapabilir ve elektrikli ulaşıma geçişinizi uzman ekiplerimizden alacağınız destek ile hızlandırabilirsiniz. Tesla deneyimine herkesi bekliyoruz!https://t.co/96vj0OYkOX pic.twitter.com/RlPoMpUQ5W — Emir Tuncyurek (@emir_tuncyurek) January 6, 2024

Tesla; Ankara'daki yeni mağazanın Model Y başta olmak üzere şirketin elektrikli otomobilleri hakkında bilgi vermek için kullanılacağını söyledi. Daha da önemlisi ise Model Y için test sürüşü imkanı sağlayacağı da aktarıldı.

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Armada AVM'deki mağaza; Tesla'nın şarj cihazları, güneş panelleri ve Powerwall gibi ürünleri hakkında da resmi bilgiye ulaşım imkanı sağlayacak. Ziyaretçiler batarya teknolojisi ve şarj altyapısı dahil olmak üzere Model Y hakkında bilgi alabilecek.

Öte yandan bir süre önce Tesla'nın uygun fiyatlı model üzerinde çalıştığı bilgisini aldık. Yeni uygun fiyatlı modelinden bahseden Elon Musk, bu aracın Almanya'daki tesiste üretileceğini doğruladı. Bu da Türkiye'ye gelme olasılığını artırıyor.

Bilmeyenler için Tesla, sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve elektrikli araçlarını yaygınlığını artırmak için 25 bin euroluk bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Ancak son yıllarda maliyetleri bu fiyat noktasında satış yapacak kadar düşürmek oldukça zorluydu.

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