Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

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Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı
11.06.2025 10:54
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Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı
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Test sürüşlerine başlanan Togg'un yeni fastback model otomobili T10F'in yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor. 600 kilometreye kadar menzil paketi ve tasarımıyla dikkati çeken T10F'in fiyatının 1.3 milyon TL'den başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli T10F ile yola devam ediyor. SUV segmentindeki başarısının ardından sedan segmentine adım atan Togg'un yeni modeli T10F, yaz aylarında satışa çıkacak.

28 DAKİKADA YÜZDE 80'E ŞARJ OLABİLİYOR

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

SÜRÜŞ DENEYİMİNİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor. Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

T10F kullanıcıları Trumore uygulaması üzerinden ya da anahtar kartlarıyla araçlarına giriş yaparak çalıştırma imkânına sahip olacak. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

AVRUPA PAZARINDA VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEK

Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere. T10F ile birlikte sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentinde 2025'in ilk beş ayında 14 binin üzerinde satış adedine ulaştı ve sınıfında liderliğe yerleşti.

FİYATI 1.3 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Aracın fiyatı, ön sipariş dönemi başladığında netleşecek. T10F'in, 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği belirtiliyor.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • özkan milezoğlu:
    SANIRIM ARABA YERLİ FİYAT İTHAL ULAN YABANCI ARABALAR AYNI FİYATLARDA 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Torununa 100 lira harçlık veremeyenler yorumlara gelir şimdi "maşallah maşallah Allah razı olsun diye". 0 0 Yanıtla
  • vedat tunçel:
    Yerli ve milli araba 1.3 milyon italyan malı Fiat Egea 1 milyon iyiki yerli ve milli arabamız var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı - Son Dakika
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