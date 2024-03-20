TÜBİTAK Başkanı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Akademisyenlerle Buluştu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Akademisyen Buluşması-TÜBİTAK Proje Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun moderatörlüğünde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda akademisyenlere, TÜBİTAK proje destek programları hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık bir ay önce Niğde'ye bir bilim merkezi müjdesini verdiğini anımsatan Mandal, bilim merkezinin kurulmasına yönelik protokolü imzalamak için kente geldiğini belirtti.
Mandal, aynı zamanda akademisyenlerle de buluşmak istediğini aktararak, "Kısa zamanda buraya ikinci kez geliyorum. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Uslu'ya ve katılımlarından dolayı siz akademisyenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da araştırma yapan üniversite olmak ve üniversitenin gerçek niteliğini ortaya koymak istediklerini bildirdi.
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