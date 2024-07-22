TÜBİTAK Başkanı: Türkiye'nin en önemli gücü insan kaynağı

Teknoloji

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, savunma sanayisinde Türkiye'nin kendi kendine yettiğini tüm dünyanın gördüğünü, bunu tüm alanlarda yapabilmek için en önemli gücün insan kaynağı olduğunu bildirdi.

Mandal, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, "Gençler için neler yapabiliriz?" sorusunu sürekli konuştuklarını söyledi.

İklim değişikliği başta olmak üzere jeopolitik, gıda ve su arzı güvenliği gibi konuların gelecek yıllarda daha zorlu bir süreç olarak insanlığın önünde duracağını öngördüklerini dile getiren Mandal, "Geçen cuma günü bütün dünya durdu, bir nevi 'dijital kovid' yaşandı. Gelecekte bu tip zorluklara daha hazırlıklı olmak zorundayız. Bu zorluğun derecesi ne olacaksa, bunun çözümünü üretecek olan da kendimiziz, bu coğrafyanın insanlarıdır. Nasıl savunma sanayisinde kendi kendimize yettiğimizi biz değil bütün dünya görüyorsa, bunu tüm alanlarda yapabilmeliyiz. Bunlar için olmazsa olmaz en önemli ihtiyaç ve güç insan kaynağımız." diye konuştu.

Mandal, merkezin bilim ve sanat alanında çok zengin olduğunu, bugün de yeni bir fonksiyon daha verileceğini ifade ederek, "Bu fonksiyon da kazandığımız becerileri, deneyimleri daha fazla, yani tasarımın ötesinde üretime doğru dönüştürme noktası. Bu nedenle merkez çok kıymetli." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençlerin bilime, spora ve sanata ulaşabilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım da merkezin ileri derecede teknoloji laboratuvarı olduğuna dikkati çekerek, öğrenciler için kendilerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Mandal ile beraberindekiler, kurdele keserek açılışını yaptıkları, Akkent Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Uyum ve İnovasyon Merkezi'ni inceledi.