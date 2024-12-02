Türk Telekom\'dan Engelsiz Sanat Deneyimi: \'Erişilebilir Tiyatro\' Projesi

Teknoloji

TÜRK Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla engelsiz bir yaşam için yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor. Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yürüttüğü 'Erişilebilir Tiyatro' projesi ile görme ve işitme engelli sanatseverlere engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşattı.

Görme engelliler için telefonda sesli içerik hizmeti olan 'Telefon Kütüphanesi' uygulamasını ve az gören çocukların eğitimine destek veren 'Günışığı' gibi projeleri hayata geçiren Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında da görme ve işitme engelli bireylere erişilebilir bir kültür ve sanat deneyimi yaşattı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle sahnelenen oyun, canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli sanatseverlere sunuldu. 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverler ile buluşturuldu.

'TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR, ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Telekom olarak, " Türkiye'ye Değer" anlayışı ve herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, teknolojinin gücünü iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM'de, teknoloji birikimimizle görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir bir yaşam alanı oluşturduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Tiyatro projesiyle, görme ve işitme engelli sanatseverlere canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla farklı bir tiyatro deneyimi sunuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen oyunla bu deneyimi devam ettirdik. Türk Telekom olarak, Türkiye'ye Değer anlayışımızla, teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelenen ve engelli sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyunu öncesinde Türk Telekom'un az gören çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini hedefleyen Günışığı Projesi'nden faydalanan Şevval Koç, AKM Tiyatro Salonu fuayesinde sanatseverlere bir kanun dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından düzenlenen özel sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin uygun obje, kostüm ve dekorlara dokunarak oyun öncesinde sahneyi tanımaları sağlandı. 'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyununda görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulamasıyla mekan, karakterler, olaylar ve görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak detaylı şekilde aktarılması sayesinde oyunu derinlemesine takip etme fırsatı buldu. İşitme engelli izleyiciler ise oyunun diyaloglarını, kullanılan üst yazı sistemi aracılığıyla kolaylıkla takip edebildi.