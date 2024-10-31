Turkcell ve Huawei'den Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Teknoloji

Turkcell ve Huawei'den Stratejik İş Birliği

Turkcell ve Huawei\'den Stratejik İş Birliği

Turkcell, Huawei ile 5.5G ve yapay zeka teknolojilerinde iş birliği anlaşmaları imzaladı.

31.10.2024 10:22
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TURKCELL, yeni nesil iletişim teknolojileri konusunda uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Turkcell ve Huawei, 5.5G, DWDM gibi yeni nesil ağ teknolojilerinin geliştirilmesi ve yapay zeka teknolojisi için stratejik iş birliği anlaşmaları imzaladı. İki şirket arasında imzalanan protokollerle, akıllı ağ analizi ve operasyon, yapay zeka yazılımları, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi; bireyler ve sektörler için dijitalleşme konusundaki yeni iş fırsatlarının keşfedilmesi hedefleniyor.

Turkcell, Huawei ile stratejik iş birliğini güçlendirmek adına bir dizi iş birliği protokolüne imza attı. Shenzhen'de imzalanan iyi niyet protokolleri kapsamında, iki şirketin 5G'nin gelişmiş versiyonu olan 5.5G, yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) teknolojisi, yapay zeka ve bulut teknolojileri özelinde yenilikçi çözümleri, ortak olarak geliştirmesi hedefleniyor.

Yapılacak ortak çalışmalar ile geliştirilecek ürün ve servis projelerine, yerli üreticiler de dahil olarak inovatif çözümlerin ortaya çıkmasında söz sahibi olabilecekler.

'ÖNCELİĞİMİZ, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ALANINDAKİ İDDİASINI ARTIRMAK'

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yaptığı açıklamada, "Turkcell 30 yıldır mobil iletişim alanında sürdürdüğü liderliğini farklı alanlara taşıdı. Yeni nesil iletişim teknolojileriyle üstün hizmetler sunan uçtan uca hizmet sağlayıcısı olmamızın yanı sıra Türkiye'nin öncü teknoloji şirketiyiz. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik ederken, en son teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak ve Türkiye'nin bu yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede 5G-Advanced, veri merkezi, yapay zeka, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi kilit teknolojilerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzere, Huawei gibi önemli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Huawei Mobil Operatörlerden Sorumlu Satış Birimi Başkanı James Chen ise gerçekleştirilen iş birliği hakkında şöyle dedi:

"Huawei ve Turkcell, ortak teknolojik inovasyonlarda başarılı bir geçmişe sahip. 5G-Advanced ve yapay zeka, geleceğin dijital dönüşümünde rol oynayacak kilit teknolojiler arasında yer alıyor. Turkcell ile stratejik iş ortağı olarak çalışmayı sürdürerek, Türkiye'deki dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan ve Turkcell'in başarısına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Anlaşma kapsamında Turkcell ve Huawei, Türkiye'de küresel bir 5G-A dönüşüm modeli oluşturarak, yeni teknolojilerin ve uygulamaların hızla hayata geçirilmesini sağlayacak.

UYDU ŞİRKETİ SPACESAİL İLE DE İŞ BİRLİĞİ

Turkcell, uydu teknolojileri konusunda Çin'in önde gelen girişimlerinden Spacesail ile de ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere bir iyi niyet protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirket, mobil kapsamanın yetersiz olduğu karasal alanlar ve deniz aşırı bölgelerde uydu üzerinden ağ hizmeti sağlanması konusunda denemeler gerçekleştirecek. Turkcell, bu iş birliği ile yakın yörünge uyduları üzerinden cep telefonları ile direkt iletişim kurabilme konusunda imza attığı uluslararası iş birliği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Turkcell daha önce ABD merkezli yakın yörünge uydu iletişimi şirketi Lynk ile de uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data hizmetlerini test etmek için iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Turkcell, Türkiye, Ekonomi, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Turkcell ve Huawei'den Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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