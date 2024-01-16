Türkiye\'de Kargo Sektörü Büyüyor: İşte En Büyük Firmalar ve Şikayetler

Son yıllarda Türkiye'de e-ticaretin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kargo sektörünü kapsayan posta sektörü ciddi bir büyüme gösterdi. Son olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu yayımladı. Bu da 2023'ün ilk yarısı itibariyle en büyük kargo firmalarını ve kargo firmalarıyla ilgili en yaygın şikayetleri gözler önüne serdi.

Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu

BTK raporuna göre 2023'ün ilk yarısında, iletişim amacı dışında gönderilen posta kolisi ve kargo sayısında önemli bir artış yaşandı. Buna göre gönderi sayısı, önceki yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 19 artarak 598,1 milyon adede ulaştı.

Verilere baktığımızda yurt içinde göndericiden teslim alınan kargoların yüzde 2.5'inin aynı gün teslim edildiğini görüyoruz. Yüzde 42'si ertesi gün, yüzde 35'i iki gün sonra, yüzde 13'ü ise üç gün sonra teslim edildi.

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Rapora göre geçtiğimiz yılın ilk yarısında en çok kargo taşımacılığı yapan firma, yüzde 25,3 pay ile Trendyol Express oldu. Hemen ardından onu yüzde 15,1 ile Aras Kargo, yüzde 14,7 ile Yurtiçi Kargo ve yüzde 13,6 pay ile Sürat Kargo takip etti.

Listenin devamında ise yüzde 7,6 pay ile PTT, yüzde 5,8'le Hepsijet ve yüzde 1,9 oranla UPS Kargo olduğunu görüyoruz. Geriye kalan yüzde 7,9'luk payı ise diğer firmalar üstlendi. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023'ün ilk yarısında en çok kargo taşıyan firmalar şu şekilde sıralandı;