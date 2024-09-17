Türkiye İHA-SİHA tedariğinde dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye İHA-SİHA tedariğinde dünya birincisi oldu

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ABD merkezli kuruluş CNAS'ın raporuna göre, Türkiye, son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi oldu.

17.09.2024 13:49  Güncelleme: 15:24
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Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS), askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye, son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi oldu.

Afrika'dan Balkanlar'a, Asya'dan Ortadoğu'ya birçok ülkeye silahlı ve silahsız insansız hava araçları satan Türkiye bu alanda lider ülke oldu.

Amerikalı kuruluş, askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Molly Campbell tarafından hazırlanan rapora göre, Çin, Türkiye ve İran'ın düşük maliyetli askeri drone'lar geliştirmelerinin ardından İsrail ve Amerika'nın drone pazarındaki hakimiyeti sona erdi.

SATIŞLARIN YÜZDE 65'İNİ TÜRKİYE YAPTI

Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 2018'den bu yana, 40 farklı ülkeye toplam 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi.

2022 yılında 6 yeni ülke İHA-SİHA tedarik ederken, bunların tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler oldu. Çin'in İHA-SİHA satışları 2014 yılında zirveye ulaşırken, 2021 yılına gelindiğinde Türkiye, Çin'i geçerek dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna geldi.

SAHADAKİ BAŞARILAR İHRACATI ARTIRDI

Rapora göre, Türk İHA-SİHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarındaki başarılı performansı ve bu performansın medyadaki olumlu yansımaları Türk İHA-SİHA'larını zirveye taşıdı.

Türkiye İHA-SİHA tedariğinde dünya birincisi oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye İHA-SİHA tedariğinde dünya birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Dagdelen:
    Kaynak a haberdir kesin 48 52 Yanıtla
    Seyit Ahmet Göktaş:
    halk tv mi olsun isterdin? 0 0
  • onur pari:
    Yine uçuyor muyuz Feridun Abi? 42 38 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Biz herşeyde dönya bircisiyiz kaynak Süleyman soylu 29 36 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    oyuncak dron kıtalar arası nüklüer başlıklı hipersonic füzeler üretmek gerek bunlar oyuncak günümüz teknolojisinde 12 35 Yanıtla
    Murat Zor:
    önemli olan yazılımı. oyuncak herkeste var yapraaaam 0 0
  • Cosdan:
    Güzel haber.biz Türk milletiyiz her alanda önde olmalıyız. 43 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    " İHA,SİHA yasaklanmalı " demişti ,Sezgin sakın duymasın . 34 3 Yanıtla
  • Metin Celik:
    CHP liler çok üzülmüştür. 17 11 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bizde uçan rakı yapalım, bu haberi beğenmeyenler olarak 10 6 Yanıtla
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