Türkiye\'nin ikinci Milli Astronotu Tuva Cihangir Atasever Isparta\'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Uzay Farkındalığı Programı" kapsamında Isparta'da öğrencilerle bir araya gelerek, uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine de değinen Atasever, "Uluslararası iş birliğiyle Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz ve roketlerimizi buradan fırlatacağız" dedi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Uzay Farkındalığı Programı" kapsamında öğrencilerle buluştu. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, milli astronotu Isparta'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından sahneye çıkan Tuva Cihangir Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecini, eğitim aşamalarını ve bilim ile teknoloji alanındaki deneyimlerini anlattı. Programda öğrenciler, uzay çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

"Uzay istasyonu devasa bir yapı ve büyük bir emeğin ürünü"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyanın yaklaşık 410 kilometre üzerinde saatte 27 bin kilometre hızla hareket eden devasa bir yapı olduğunu dile getiren Tuva Cihangir Atasever, "Uluslararası Uzay İstasyonu, bizim 'modül' dediğimiz parçalardan oluşuyor. Toplamda 16 basınçlı modülden meydana gelen bu yapı, 12 yıl süren bir inşa süreci sonunda tamamlandı ve 100 milyar dolardan fazla kaynak kullanıldı" dedi.

"Ağırlıksız ortamda yaşam ve günlük işler zorlaşıyor"

Uzayda kütlenin değişmediğini ancak yer çekimi ivmesinin neredeyse sıfır olması nedeniyle ağırlıksızlık hissi oluştuğunu ifade eden Atasever, "Bu ortamda adeta kanatsız şekilde süzülüyorsunuz. Ancak bu durum, günlük işleri bile oldukça zor hale getiriyor. Uzay istasyonunda geçirdiğimiz süre boyunca hem bilimsel deneyler hem de toplumsal farkındalık faaliyetleri kapsamında kullanacağımız ekipmanlar için kapsamlı eğitimlerden geçtik" şeklinde konuştu.

"Uzay görevleri için zorlu eğitim süreçlerinden geçtik"

Eğitimlerin hem sınıf ortamında hem de özel simülasyon alanlarında gerçekleştirildiğini belirten Atasever, "9 numaralı bina olarak adlandırılan özel bir tesiste, uzay istasyonundaki modüllerin birebir modelleri bulunuyor. Burada yaptığımız tüm hareketler dikkatle gözlemleniyor. Amacımız, uzayda karşılaşabileceğimiz acil durumlara doğru ve etkili müdahale edebilmek. Ayrıca farklı ülkelere ait modüllerde görev alabilmek için Japonya ve Avrupa'daki uzay merkezlerinde de eğitim aldık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin uzay hedeflerinde ay görevleri ve uzay limanı var"

Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine de değinen Atasever, "Milli Uzay Programı kapsamında 10 temel hedef bulunuyor ve Türk Astronot ve Bilim Misyonu da bunlardan biriydi, bunu başarıyla tamamladık. Önümüzdeki süreçte robotik Ay görevleri gerçekleştireceğiz. İlk görevde Ay'a sert iniş, ikinci görevde ise yumuşak iniş hedefleniyor. Ayrıca coğrafi konumumuz nedeniyle büyük roketleri Türkiye'den fırlatmak mümkün olmadığından, uluslararası iş birliğiyle Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz ve roketlerimizi buradan fırlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Tuva Cihangir Atasever'e İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediye takdim edilmesiyle devam etti. Program, Atasever'in öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ISPARTA