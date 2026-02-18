Türkiye Uzay Çalışmalarında Kararlılığını Vurguladı - Son Dakika
Türkiye Uzay Çalışmalarında Kararlılığını Vurguladı

Türkiye Uzay Çalışmalarında Kararlılığını Vurguladı
18.02.2026 21:59
TUA Başkanı Kıraç, uzay çalışmalarının bağımsızlık için şart olduğunu ve 2027'de aya iniş yapılacağını açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, "Uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUA ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında düzenlenen Kampüs Buluşmaları, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

Kıraç, etkinlikte yaptığı konuşmada, TUA'nın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Uzayın stratejik ve ekonomik boyutu hakkında konuşan Kıraç, şunları kaydetti:

"Bakın bugün gururla sunduğumuz İHA ve SİHA'lar, hedefleri vurabilmeleri için eğer yer konum uyduları onlara tam yer tespiti edemezse onlar da çalışmıyor. Dolayısıyla uzay bizim için vazgeçilmez bir alan. Uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir. Bugün savaş konseptlerinde şu söyleniyor: Uzayda güçlü olmayan, uzayda hakim olmayan hiçbir devlet maalesef savaş kazanamayacaktır. Bu işin stratejik tarafıdır."

Dünya ekonomisi her sene yaklaşık yüzde 3 büyümeye çalışıyor. Zorluyorlar yüzde 3 büyümesi için ama dünya ekonomisi içerisinde uzay ekonomisi her sene yüzde 9 büyüyor. Bakın eğer biz bu ekonomiden pay alırsak, emin olun hiçbir endişeye kapılmanıza gerek yok. Bunu yapmamız lazım. Dünya üzerindeki en birinci kaynak para değil. En birinci kaynak yaratıcı ve iyi eğitilmiş insan. Siz eğer iyi eğitilmiş insana sahipseniz, her türlü teknolojiyi de geliştirebiliyorsunuz, kalkınma hamlesini de yapabiliyorsunuz."

"2027'nin ilk çeyreğinde fırlatmayı yapacağız"

Kıraç, Türkiye'nin artık uzaya giden, insanlı uçuş yapan ülke haline geldiğine dikkati çekti.

Milli Uzay Programı hakkında da katılımcılara bilgi veren Kıraç, "Aya ulaşan 7. ülke için inşallah bu yıl sonu itibarıyla hazır oluyoruz ve 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatmayı yapacağız. TÜBİTAK Uzay ile kendi uzay aracımızı imal ediyoruz. Yani dünya yörüngesine yine SpaceX ile fırlatmayı yapacağız. Bizi orada bırakacaklar, ondan sonrasına kendi etki sistemimizle aya gideceğiz. Bunu yapan 7. ülke olacağız. Şu anda 6 ülke başarmış. Diğer taraftan TÜBİTAK atomik saat üretiyor. Şu anda bunun testlerini yapıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde de onu fırlatacağız. O da ülkemizi önemli yere taşıyacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ise uzay alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim süreçlerinde yaptıkları bilimsel çalışmalara da değinen Atasever, "Moleküler biyoloji ve genetikten malzeme bilimine, insan fizyolojisinden bitki fizyolojisine geniş bir spektrumdan bilimsel çalışmalar yaptık." dedi.

Atasever, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Etkinlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanı Danışmanı Emine Doğrukök de yaptığı sunumla öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Uzay Ajansı, Yusuf Kıraç, Teknoloji, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Kayseri, Uzay, Son Dakika

