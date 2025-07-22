Vodafone Business ile Hızlı Servis Markalarına Dijital Dönüşüm - Son Dakika
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Teknoloji

Vodafone Business ile Hızlı Servis Markalarına Dijital Dönüşüm

Vodafone Business ile Hızlı Servis Markalarına Dijital Dönüşüm
22.07.2025 11:09
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Vodafone Business, PizzaLazza ve Saloon Burger'in dijitalleşme süreçlerine katkı sağladı.

VODAFONE Business, Türkiye'nin önde gelen hızlı servis markalarından PizzaLazza ve Saloon Burger'in teknoloji çözüm ortağı oldu. Dijital Sipariş Yönetimi ile hayata geçirilen Verimlilik Artışı projesiyle partnerinin operasyonel maliyetlerinde yüzde 15 oranında tasarruf sağlanırken, servis sürelerinde de yüzde 25 oranında hızlanma görüldü. Bununla beraber SD-WAN hizmetiyle müşterisinin şubelerini kesintisiz bir iletişimle birbirine bağlayarak iş sürekliliğini mümkün kılan Vodafone Business, iş ortağının dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı.

Hızlı servis sektörünün dinamik yerli markalarından PizzaLazza ve Saloon Burger'e Red Enerji ve SD-WAN çözümleriyle hizmet veren Vodafone Business; Dijital Sipariş Yönetimi ile hayata geçirdiği Verimlilik Artışı projesiyle, kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

Vodafone Business'ın sunmuş olduğu çözümle kiosklar, kullanıcı dostu arayüzleriyle müşterilere hızlı ve kolay sipariş vermeye imkanı tanırken, işletme içi operasyonel süreçler de önemli ölçüde optimize edildi. Bunun yanı sıra POS sistemleri ile tam entegre bir altyapı oluşturularak sipariş yönetimi daha verimli hale getirilirken, sipariş süreçlerinde yaşanan zaman kaybı azaltıldı; hizmet hızını artırmak ve operasyonel maliyetleri optimize etmek amacıyla da PizzaLazza ve Saloon Burger'in dijital dönüşümü yeni bir ivme kazandı.

'OPERASYONEL MALİYETLERİ OPTİMİZE ETTİK, SİPARİŞ SÜRELERİNİ AZALTTIK'

Saloon Burger'in şu anda 15 şubesinde 30 adet kioskunda dijital sipariş yönetimini devreye alarak, restoranlardaki sipariş süreçlerini dijitalleştirdiklerini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ana odak noktamız müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak. Bu paralelde biz de Dijital Sipariş Yönetimi ile PizzaLazza ve Saloon Burger'in verimlilik artışına imza attık ve sipariş süreçlerinin dijitalleşmesinde iş ortağımıza yol gösterdik. Bu projeyle müşterimiz operasyonel maliyetlerinde yüzde 15 oranında tasarruf sağlarken, servis süresinde yüzde 25 oranında hızlanma elde etti. Sipariş sırasında yaşanan bekleme süresinin azalması sayesinde iş ortağımızın sipariş adetlerinde yüzde 12,5 artış gözlemledik. Kısacası elektrik tasarrufu, pizza dolapları takibi ve şubelerdeki hava kalitesinin yükseltilmesiyle iş ortağımızın müşteri memnuniyetini artırdık. Projemizin, başarılı sonuçları doğrultusunda PizzaLazza ve Saloon Burger'in 65 şubesini kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını planlıyoruz. Süreç tamamlandığında da sipariş adetlerinde yüzde 45'e varan bir artış söz konusu olacak. Bununla beraber SD-WAN çözümümüzle de iş ortağımızın şubelerinde kesintisiz bir iletişimin yanında, iş sürekliliğini mümkün kıldık. Vodafone Business olarak bizler müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken, mükemmel bir servis deneyimi sağlamak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda da işletmelerimizin en güvenilir iş ortağı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

'ÇEVİKLİĞİMİZ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZ BİR İLERİ SEVİYEYE TAŞINDI'

PizzaLazza ve Saloon Burger Genel Müdürü Murat Aytar ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Her teknolojik yatırımı, müşteriyle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmek ve işimizi geleceğe taşımak için bir fırsat olarak görüyoruz. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, sadece operasyonel süreçlerimizi değil; hizmet anlayışımızı, çevikliğimizi ve dijital dönüşüm kasımızı da ileriye taşıdı. Bizim için bu proje, hızdan ya da verimlilikten öte; tüm PizzaLazza ve Saloon Burger deneyimini yeniden düşünmek ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza daha sağlam bir zemin kazandırmak anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde teknolojiyi daha kapsayıcı, daha bütünsel bir müşteri deneyimi için kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vodafone Business ile Hızlı Servis Markalarına Dijital Dönüşüm - Son Dakika

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