Vodafone Türkiye'den müşterilerine ilk 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği

05.03.2026 09:37  Güncelleme: 09:38
Müşterilerine bağlantının ötesinde değer sunmayı hedefleyen Vodafone, Mobil Dünya Kongresi'nde, tüm Vodafone mobil faturalı müşterilere YouTube Premium üyeliğini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacağını duyurdu. Üyelikler, ücretsiz dönemin bitiminde Vodafone Pay üzerinden faturaya yansıtılarak devam ettirilebilecek.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G'ye hazır altyapısını global içerik sağlayıcılarla yaptığı işbirlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Vodafone, Google ile uzun süredir devam eden işbirliği kapsamında attığı bu yeni adımla, tüm mobil faturalı müşterilere ilk 3 ay YouTube Premium üyeliğini ücretsiz sunacak. Vodafone müşterileri, ücretsiz dönem sonrasında, üyeliklerini Vodafone Pay üzerinden faturaya yansıtarak devam ettirebilecek. Vodafone'lular, bu işbirliğiyle, Vodafone 5G altyapısı üzerinden yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla, reklamsız ve kesintisiz YouTube deneyimine erişebilecek.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markasıyız. 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemizi Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştiriyoruz. 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerimizin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. Google ile başlattığımız yeni işbirliği, premium içerik deneyimini 5G altyapımızla buluşturarak bu dönüşümü destekleyecek.

Türkiye genelinde 5G destekli video kullanımının yaygınlaşmasını ve müşterilerimizin 5G'yi günlük hayatlarında daha yoğun kullanmalarını öngörüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin en çok kullandığı uygulamalarda işbirlikleri yapmaya odaklandık. Bu işbirliğiyle, müşterilerimiz için en çok kullandıkları uygulamalarda fayda yaratıyoruz.Aynı zamanda, Vodafone Pay'in dijital abonelik ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor, entegre ve sade bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Böylece, 5G'nin sunduğu potansiyel gerçek değeri, premium içerik, dijital abonelik yönetimi ve entegre ödeme çözümleriyle ortaya koyuyoruz. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."

YouTube EMEA Ürün İş Birlikleri Direktörü Mahesh Bhalerao ise şöyle konuştu: "Vodafone Türkiye ile iş birliğimizi tüm faturalı müşteri tabanını kapsayacak şekilde genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, Türkiye'deki topluluğumuza değer ve yüksek kaliteli dijital eğlence sunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor."

Güçlü kullanıcı tabanı

2025 yılında Vodafone Pay ile Faturana Yansıt yöntemiyle Google Play'de 2,5 milyonu aşan tekil kullanıcı 5 milyar TL'yi aşkın işlem hacmine ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 1 milyon kullanıcı YouTube Premium üyeliğini Vodafone Pay ile Faturana Yansıt yöntemi ile başlattı. Bu ölçek, Vodafone'un Google ile işbirliğinin güçlü bir kullanıcı tabanına dayandığını gösteriyor.

Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Vodafone Türkiye'den müşterilerine ilk 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği
