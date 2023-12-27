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Warner Bros-Discovery, S Sports Plus ile anlaştı - Son Dakika
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Warner Bros-Discovery, S Sports Plus ile anlaştı

Warner Bros-Discovery, Türkiye pazarına giriş yapmak için S Sports Plus ile anlaşma sağladı. Anlaşma sonucunda Warner Bros-Discovery kanalları platformda yayınlanmaya başladı. S Sports Plus, pek çok büyük organizasyonu yayınlamaktadır ve bu anlaşma ile birlikte Eurosport, CNN International, TLC, DMAX ve Cartoon Network kanalları da platformda yer alacak.

Warner Bros-Discovery, S Sports Plus ile anlaştı
27.12.2023 - 00:28,
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Warner Bros-Discovery, kullanıcı ağını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Görünüşe göre şirketin yeni hedefi Türkiye pazarı. Sabah saatlerinde BluTV'yi satın alan şirket, yeni bir hamle daha gerçekleştirip Sports Plus ile de anlaştı.

Warner Bros-Discovery kanalları S Sports Plus'ta

Bugün öğle saatlerinde Rekabet Kurumu onayından geçerek BluTV'nin tamamını satın alan Warner Bros-Discovery, gün içinde Saran Holding'in sahip olduğu S Sports Plus platformu ile de bir ortaklık gerçekleştirdi. Anlaşmanın ardından bazı Warner Bros-Discovery kanalları platformda yayınlanmaya başladı.

Warner Bros-Discovery, S Sports Plus ile anlaştı

S Sports Plus, Formula 1, Euroleague, NBA ve İtalya Ligi gibi pek çok dev organizasyonu hali hazırda yayınlıyor. Şirket, bu anlaşmanın ardından Eurosport 1, Eurosport 2, CNN International, TLC, DMAX ve Cartoon Network kanallarını da platformunda yayınlayacak.

Bu kanallarla birlikte S Sport Plus, Amerika Açık, Roland Garros ve Avustralya Açık turnuvalarının yanı sıra Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ve Tour de France gibi organizasyonları da kullanıcılarına sunacak. Kanallar şu anda platform üyeleri için aktif durumda.

Kaynak: Shiftdelete
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