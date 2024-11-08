WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Instagram'dan ilham alan WhatsApp, şimdi de müzikli durum güncellemeleri, özelleştirilmiş emoji listeleri ve etkileşimli özelliklerle dikkat çekiyor. Uçtan uca şifrelenme özelliği dikkat çekici.

08.11.2024 15:47  Güncelleme: 16:02
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Yeni araçlar, şu anda test aşamasında olup, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi vaat ediyor. İşte WhatsApp'ın son değişiklikleri ve kullanıcılar için nasıl bir deneyim sunacağına dair detaylar.

MÜZİK VE EMOJİ LİSTELERİ: KİŞİSEL DOKUNUŞLAR

Android Police'e göre, WhatsApp'ın sunduğu yeni özellikler, uygulamayı Meta'ya ait bir diğer platform olan Instagram'a daha da yaklaştırıyor.

Şu anda test aşamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, durum güncellemelerine müzik ekleyebilme seçeneği. Kullanıcılar, Instagram Hikayeleri gibi, durumlarına bir müzik parçası ekleyebilecek. Bu özellik, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşımlarındaki duyguyu daha iyi hissetmelerini sağlayacak. Ayrıca, kullanıcıların en sık kullandığı emojileri hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayan "özelleştirilmiş emoji" özelliği de test ediliyor.

Bu, kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlayacak. Bu güncellemeler, WhatsApp durumlarını daha kişisel hale getirerek, onları daha etkileşimli ve ifade edici kılacak. Özellikle Instagram benzeri özelliklere alışkın olan genç kullanıcılar arasında büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

WEB'DE ARAMA VE GALERİ KISAYOLLARI

Sürekli fotoğraf paylaşan kullanıcılar için WhatsApp, sohbet ekranından doğrudan Google Lens üzerinden fotoğraf aramaları yapabilmeyi sağlayan "Web'de Ara" seçeneğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri veya simgeleri hızlıca tanımlayabilmelerini sağlıyor, böylece görüntülerle ilgili daha verimli bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırmak için galeriye doğrudan kısayol ekleniyor. Artık kullanıcılar, fotoğraf ve video paylaşırken birkaç menüde gezinmek zorunda kalmadan galerilerine hızlıca erişebilecekler. Bu yeni özellikler, WhatsApp üzerinden medya paylaşımını daha hızlı, kolay ve kullanıcı dostu hale getirecek.

ANKETLER VE 'ADD YOURS' ETİKETLERİ İLE ETKİLEŞİMLİ DURUM GÜNCELLEMELERİ

WhatsApp, durum güncellemelerine etkileşim eklemek için yeni içerik etiketleri getiriyor. Bunlardan biri, hâlâ beta test aşamasında olan "anket" etiketi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar durumlarına çoktan seçmeli anketler ekleyebilecek ve bu anketler üzerinden etkileşimde bulunabilecekler. Daha önce WhatsApp sohbetlerinde kullanılan anketler, bu özellik sayesinde durum güncellemelerinde de kullanılabilecek.

Bir diğer beklenen özellik ise Instagram'daki "Add Yours" etiketine benzer bir özellik. Geçen yıl Instagram'da tanıtılan bu etiket, kullanıcıların bir isteğe yanıtlarını eklemelerine olanak tanıyor. WhatsApp'ta ise, yanıtlar yalnızca orijinal paylaşıcı ve seçilen kişiler tarafından görülebilecek, böylece etkileşimler gizli kalacak ve uçtan uca şifrelenmiş olacak.

WHATSAPP'IN GELECEĞİ: KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

"Anket" ve "Add Yours" etiketleri, şu anda yalnızca beta kullanıcıları için erişilebilir durumda ve genel kullanıma sunulacağı tarih henüz belirlenmiş değil. Bu özelliklerle WhatsApp, etkileşimli ve çok yönlü bir platform olma yolunda önemli bir adım atıyor. Kullanıcıları dinamik ve sosyal medya benzeri özelliklerle daha çok etkileşime geçirmeyi hedefliyor. Meta, WhatsApp'ın gizlilik özelliklerine de büyük önem vererek, etkileşimli özelliklerin bile şifrelenmiş kalmasını sağlıyor, böylece veriler güvende tutuluyor.

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Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor - Son Dakika

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