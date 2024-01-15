 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu? - Son Dakika
Üye Girişi

Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu?

Windows, 1985 yılında ilk kez kullanıcıların karşısına çıktı. O günden bugüne büyük bir gelişim kat etti. İlk sürümleri olan Windows 1, Windows 2, Windows 3 ve diğer sürümler arasında büyük farklar bulunuyor. İlk sürümlerde yer alan bazı özellikler, günümüzde de kullanılan özelliklerin temelini oluşturdu. Windows'un gelişimi, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve son olarak Windows 10 ile devam etti.

Windows\'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu?
15.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
Abone Ol

Windows 20 Kasım 2024 tarihinde 39. yaşını kutlayacak. Microsoft 1985 yılında birçok bilgisayarın kaderini değiştirecek bir gelişmeye imza attı. Şirket, 1985 yılında kişisel bilgisayarları grafik arayüzüne taşıyabilen ilk sürümü yayınladı. Peki ilk Windows sürümleri nasıl görünüyordu?

İşte karşınızda Windows'un ilk sürümleri!

Windows 1985 yılında ilk kez kullanıcıların karşısına çıktı. O günden bugüne büyük bir gelişim kat etti. Bill Gates'in elinden çıkan Windows 1 ile yeni Microsoft CEO'su Satya Nadella kontrolünde geliştirilen son sürüm arasında oldukça büyük farklar var.

Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu?

Windows 1 ilk kez 1985 yılında 100 dolar karşılığında satılıyordu. Ancak bu işletim sistemi, satış açısından umduğunu bulamadı. Bugün kullandığımız sürümle Windows 1 arasında çok büyük farklar olsa da tanıdığımız bazı özellikler ilk kez Windows 1 ile geldi. Paint, Notepad ve mouse desteği gibi özellikler ilk kez Windows 1'de ortaya çıktı. Özellikle mouse desteği oldukça önemli. Çünkü tarihteki ilk bilgisayarlar yalnızca klavyedeki tuşlar ile kontrol ediliyordu.

Kullanıcılar tepki gösterdi! Windows 11 için tartışma yaratan değişiklik

Aradan 2 yıl geçtikten sonra Microsoft, 1987 yılında Windows 2 sürümü yayınladı. Windows 2 ile birlikte pencerelerin birbiriyle üst üste gelebilmesi, simge oluşturma, yakınlaştırma hayatımıza girdi. Ayrıca bugün kullanmaya devam ettiğimiz Microsoft Word ve Excel programlarının ilk versiyonları bu sürümde karşımıza çıktı.

Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu?

Microsoft kendini geliştirmeye devam etti. 1990 yılında çıkan Windows 3, diğer sürümlere göre daha gelişmiş bir versiyonla karşımıza çıktı. Ayrıca Windows 3, Apple Macintosh ve Commodore Amiga'ya rakip oldu. Bununla birlikte yılların vazgeçilmez eskimeyen oyunu Mayın Tarlası da Windows 3.1 versiyonu ile hayatımıza girdi.

Başlat düğmesi ile 1995 yılında Windows 95 sürümüyle tanıştık. Şirket, Windows 95 ile ilk kez 32 Bit işletim sistemine geçti. Yeni işletim sistemi birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Yeni sürümle birlikte Masaüstü, sağ tık, Internet Explorer, USB desteği ve Tak-çalıştır gibi özellikler geldi.

Windows 1998 yılında yeni Windows 98 adında yeni bir sürüm yayınladı. Windows 98, Outlook Express, Windows Adres Defteri, Microsoft Chat ve NetShow Player'ı beraberinde getirdi. Ayrıca bu yeni sürüm yazılım geliştiriciler için oldukça verimli oldu.

2000 yılında ise Windows ME sürümü ile sektöre sansasyonel bir giriş yaptı. Sistem hatalarıyla hep gündeme gelse de ev ortamına uygunluğu ile dikkat çekti. Ayrıca bu sürümle birlikte Windows Movie Maker da hayatımıza girdi.

Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu?

Geçmişten günümüze Windows'un gelişimi!

Bugün kullandığımız kişisel bilgisayarların temelini oluşturan Windows XP 2001 yılında piyasaya çıktı.. Modern bir tasarımı sayesinde uzun yıllar hayatta kaldı. Uzaktan erişim, kullanıcı hesapları, yerleşik CD yazma, ClearType gibi birçok özellik Windows XP ile geldi. Ancak bu sürümün büyük bir sorunu vardı. Yazılım ve güvenlik sorunları bilgisayar korsanlarının iştahını kabarttı.

2007 yılında piyasaya çıkan Windows Vista ise Microsoft için büyük bir başarısızlıktı. Şirket, işletim sisteminde tasarım ve güvenlik konularına yoğunlaştı. Ancak yazılım donanım dengesini kuramadı. Ciddi problemler ortaya çıktı.

2009 yılında gelen Windows 7, Vista'nın kötü imajını ortadan kaldırmayı başardı. Bununla yetinmedi. En popüler Windows sürümlerinden biri olmayı başardı. 2012 yılında gelen Windows 8 uzun yıllar sonra başlat düğmesine ve menüsüne veda etti. Ancak bu sürüm kullanıcıların pek hoşuna gitmedi.

Microsoft, 2015 yılında hayatımıza giren Windows 10'da eski sürümde yaptığı hataları tekrarlamadı. Masaüstü konumuna geri döndü ve başlat menüsünü yeniden getirdi. Böylece geleneksel Windows özelliklerine sadık kaldı. 2021 yılında ise şirket, Windows 11 sürümü ile geldi. Başta arayüzü olmak üzere şirket birçok değişikliğe imza attı.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Windows Vista, Bill Gates, Microsoft, Yazılım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu? - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
16:23
Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Windows'un İlk Sürümleri Nasıl Görünüyordu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement