Yapay Zeka Modelleri Fotoğraflardan Binlerce Dolar Kazanıyor

Teknoloji

Yapay zeka modelleri, her ay muhteşem fotoğraflardan binlerce dolar kazanıyor. Bu durum,yaratıcı platformundan aylık 19.000 dolar kazanan Yapay Zekamodeli Lily Rain için de geçerli.

Görünüşe göre yapay zeka, her alanda kullanılmaya başlandı. Düğün planlamadan çiftlere ilişki tavsiyesi verme konusuna kadar, yapay zeka her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak, şu anda en büyük etkiyi yaratan sektörlerden biri, yapay zeka güzelliklerinin her ay binlerce kazandığı modellik dünyasıdır. '19 yaşında olan yapay zeka modeli Lily Rain de bu durumun bir örneği.

Lily, dijital olarak oluşturulan çekici fotoğrafları sayesinde Fanvue platformundan aylık 19.000 dolar gibi büyük bir gelir elde ediyor. Ve uzmanlara göre bu sadece artmaya devam edecek. Normal modellerin aksine, programlarını, seyahat planlarını, saçlarını, makyajlarını ve giysilerini planlamak zorunda kalmayan Lily'nin yaratıcıları, anında egzotik yerlerde yeni fotoğraflar oluşturabiliyorlar.

Fanvue CEO'su ve Kurucusu Will Monange, "Fanvue, geçtiğimiz yıl yapay zeka yaratıcılarının sayısında hızlı bir artış gördü ve birçoğu yeni içerik oluşturmanın yenilikçi yollarını bulduğunu gördü. Kasım ayında yapay zeka yaratıcıları, Fanvue'nun gelirinin %15'ine katkıda bulundu ve önceki aya göre %100 artışla bir yavaşlama belirtisi görünmüyor" dedi. Lily'nin yaratıcısı ise, "İçeriği uyarlamak ve bundan para kazanmak için mevsimleri ve popüler seyahat destinasyonlarını kullanmak büyük bir iş.' ifadelerini kullandı.