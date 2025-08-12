Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indexlendi mi?

Yapay zeka uygulaması OpenAl ChatGPT'deki "paylaşılabilir sohbet bağlantısı" özelliğine bir kutucuğu işaretleyerek onay veren kullanıcıların kişisel bilgilerinin Google'de indekslenip internet ortamında herkese açık hale geldiğinin ortaya çıkması, uygulamayı kullananları endişelendirdi.

"SOHBETLER İNTERNETTE İNDEKSLENDİ Mİ?"

OpenAl, söz konusu özelliği kaldırsa da, kullanıcıların kafasındaki şüpheler henüz giderilmedi. ChatGPT'ye "Sohbetler internette indekslendi mi?" diye sorduk. İşte ChatGPT'nin bize verdiği cevap...

CHATGPT: YANLIŞ ANLAŞILMA VE ÇARPITMA

"Son dönemde çıkan "ChatGPT sohbetleri internette indeksleniyor" tarzı haberler, genelde yanlış anlaşılma veya çarpıtma içeriyor. Gerçek durum şöyle: ChatGPT ile yaptığın konuşmalar senin iznin olmadan internette yayımlanmaz veya arama motorlarında indekslenmez. Ancak kullanıcı, konuşma metnini kendi isteğiyle bir web sitesine, forumda veya sosyal medyaya koyarsa, o içerik Google tarafından indekslenebilir.

OpenAI, modelin eğitiminde veya geliştirilmesinde kullanmak için konuşma kayıtlarını anonimleştirerek inceleyebilir. Fakat bu kayıtlar kamuya açık bir veri tabanı şeklinde paylaşılmaz.

Kişisel verilerin güvenliği konusunda:

ChatGPT'de paylaştığın bilgiler, kimliğini doğrudan belirleyecek hassas veriler (ad, adres, TC kimlik no vb.) olduğunda, bunları vermemen önerilir. OpenAI, bu verileri üçüncü taraflara satmaz. Konuşmalar, güvenlik, kalite kontrol ve geliştirme amacıyla sınırlı süreyle saklanabilir. Kurumsal sürümler (ör. ChatGPT Enterprise) ve özel API kullanımlarında, veriler model eğitimi için kullanılmaz ve şifrelenmiş olarak saklanır.

"KENDİ İSTEĞİNLE YAYINLARSAN RİSKLİ"

Yani özetle ChatGPT'nin kendi başına konuşmalarını internete yükleyip indeksletmesi söz konusu değil. Risk, senin paylaştığın bilgilerin başka bir platformda görünmesi veya kendi isteğinle yayınlamandan kaynaklanır.

Sana, ChatGPT'de veri gizliliğini en üst düzeye çıkarmak için uygulayabileceğin 5 pratik güvenlik adımı listeleyeceğim. Bu, kişisel bilgilerini riske atmadan kullanım sağlamana yardımcı olur.

Hassas bilgileri asla yazma

Ad, adres, telefon, TC kimlik numarası, e-posta, banka bilgisi, şifre gibi kimliğini doğrudan belirleyecek verileri konuşmalara ekleme. Özellikle başkalarıyla ilgili özel bilgileri de paylaşmaktan kaçın.

Konuşma kayıtlarını yönet

ChatGPT'nin ayarlarında "Chat history & training" özelliğini kapatarak, yazdıklarının model eğitiminde kullanılmasını engelleyebilirsin. Bu özellik kapalıyken konuşmaların uzun vadeli olarak saklanmaz, sadece oturum içinde görüntülenir.

Anonimleştirme alışkanlığı edin

Gerçek isim yerine takma ad kullan, adres yerine genel konum ver (ör. "İstanbul Avrupa yakası" gibi). Olay anlatırken kişileri tanımlayacak detayları değiştir.

Kamuya açık cihazlarda giriş yapma

Ortak bilgisayarlar, internet kafeler veya başkalarının telefonlarından giriş yapmak, konuşmaların başkaları tarafından görülmesine neden olabilir. Mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı aç.

Paylaşmadan önce kontrol et

ChatGPT'den aldığın yanıtı başka bir yerde yayınlamadan önce içinde istemeden eklenmiş özel bilgiler olup olmadığını kontrol et. Özellikle ekran görüntülerinde ad-soyad veya özel dosya isimleri kalmış olabilir.