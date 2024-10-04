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Teknoloji

Yeni Eğitimde XR Dönemi

Yeni Eğitimde XR Dönemi

Akçakoca'da XR Laboratuvarı ile öğrenciler, öğrenmeyi deneyimleyerek tartışacak.

04.10.2024 15:36
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Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi XR Laboratuvar Koordinatörü Hülya Erbaş, XR sistemiyle öğrenmede öğretmenin rehber durumuna geleceğini belirterek, "Genel olarak öğrenmeyi, öğrenci kendi deneyimleriyle elde edecek ve bunu yaparken de sınıf ortamında tartışacak, bazı şeylerde arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapacak ve sonuçta bu sistemle de deneyimlemeye başlayacak." dedi.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, artırılmış ve genişletilmiş gerçeklik laboratuvarları ile öğrencilere üç boyutlu eğitim imkanı sunmak amacıyla okullarda yeni laboratuvarlar geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erbaş, okullarında bulunan XR laboratuvarının okulun hamisi Burhan Özdemir tarafından yaptırıldığını kaydederek, bununla ilgili bilgisayarlar getirtildiğini söyledi.

Bir firmaya da bununla ilgili modüller oluşturulduğunu aktaran Erbaş, modüllerin gelişim sürecinde olduğunu vurguladı.

Erbaş, "XR nedir? Bütün her şeyi içine alan, yani arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, VR, hepsini içine alan bir sistem aslında. Bunu tercih etmemizin bir sebebi de şuydu; VR gözlüğüyle bir öğrenci ders işlediğinde, bir şeye baktığında bireysel hareket ediyor. Oysa ki biz öğrencilerimizi sınıf ortamında birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışarak, beyin fırtınası yaparak öğrenmelerini istiyoruz. Bu sebeple böyle bir sistemi tercih ettik." diye konuştu.

"Öğrenciler bu sistemle bilgileri kendi deneyimleriyle öğrenecek"

XR Laboratuvar Koordinatörü Erbaş, bu sistemin öğrencilere katkısına değinerek, öğrenmenin şu ana kadar her zaman yapıldığı gibi öğretmenin derste ders anlatması, öğrencinin de bu bilgiyi kendisine almaya çalışması olarak düşünüldüğünü ifade etti.

Erbaş, "Bununla birlikte artık öğrenmede öğretmen rehber durumuna gelecek, öğrencisine de tabii ki bazı şeylerde yardımcı olacak ama genel olarak öğrenmeyi, öğrenci kendi deneyimleriyle elde edecek ve bunu yaparken de sınıf ortamında tartışacak, bazı şeylerde arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapacak ve sonuçta bu sistemle de deneyimlemeye başlayacak. Şöyle örnek verebilirim; bir fizik dersinde sürtünme kuvvetinin etkileriyle tartışıldığı zaman herkes farklı bir şey söyleyebilir. Birisi yavaşlar der, birisi hızlanır der, birisi süreyle ilgili başka bir şey söyler. Bu tartışmaların sonucunda nelerin etki ettiğiyle ilgili bir sonuca varabilirler ama bunun gerçekten ne olduğunu görmek için sistemin bununla ilgili modülleri mevcut. Bunları kullanacaklar ve sonuç neymiş kendi deneyimleri olacak." şeklinde konuştu.

Bilginin mevcut dönemde öğrenilmesi çok kolay olduğunu anlatan Erbaş, bu sistemle öğrencilerin bilgiyi kendi deneyimiyle içselleştirmiş olacağına dikkati çekti. Erbaş, "Böylelikle daha kalıcı bir bilgi elde etmiş olacağız. Öğrencilerimiz şu ana kadar okulların açılmasından bu yana sistemi kullanmaya başladılar, memnunlar. Geliştirilmekte olan bir sistem tabii ki." dedi.

"Gelecekte bu sistemin diğer okullarda da yaygınlaştırılması planı var"

Hülya Erbaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de geçen gün X hesabından yaptığı paylaşımla gelecekte bu sistemin diğer okullarda da yaygınlaştırılması planı olduğunu belirtti.

Sistemin sahip olduğu modülleri aktaran Erbaş, "176 modül var toplamda, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya derslerini içeriyor. Görsel olarak kullanılabilecek her türlü ders konusu modüle eklenmeye çalışıldı. Tabii ki geliştirilecek şeyleri de var. Zaten biz pilot okulu olduğumuz için bunun için denemeler yapılıyor. Her türlü denemeyi yapabiliyorlar, biyolojide hücrelerden yararlanılıyor, kimyada işte moleküllerin birleştirilmesi konusu, elektrik devreleri, matematikte, grafikler, permütasyon, kombinasyon yani aklınıza gelebilecek birçok konuyla ilgili modülümüz mevcut." açıklamasında bulundu.

Erbaş, sistemin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin gelişimi için gerçekten iyi bir katkı sağlayacağını inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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