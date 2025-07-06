Yeni Yayın Kuleleri Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Yayın Kuleleri Projesi Başlatıldı

Yeni Yayın Kuleleri Projesi Başlatıldı
06.07.2025 13:45
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30 büyükşehre yeni televizyon ve radyo kuleleri kurulacak, yayıncılık altyapısı güçlendirilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 30 büyükşehirde yayıncılık altyapısını güçlendirecek yeni kule projeleri hayata geçireceklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerini 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında hayata geçireceklerini bildirdi. Bu projelerle hem yayıncılık altyapısının modernize edileceğini hem de şehir siluetine katkı sunulacağını ifade eden Uraloğlu, "30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerimizde FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Trabzon Boztepe'de kule yapımına yönelik ön hazırlık çalışmalarına, Bursa ili Osmangazi ilçesi Gündoğdu köyünde, merkez ilçelere hizmet vermekte olan ve halihazırda yayıncılara ait iki adet verici direğinin devralınmasına yönelik çalışmalara başladık. Tekirdağ Süleymanpaşa'da ise mevcut direği devralarak Ocak 2025'te yayına başladık. Süreci titizlikle yürütüyoruz. Bu kulelerde yeni yayıncılık altyapıları ile donatılıp enerji verimliliği 10 kattan fazla artırılacak, daha çevreci ve karbon emisyonu düşük yayıncılık hizmetleri sağlanacak" dedi.

'ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK'

Yeni nesil kule projelerinin yalnızca teknik değil çevresel ve estetik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu projeyle şehirlerimizde dağınık şekilde konumlanmış, çirkin görüntü oluşturan eski anten ve direkleri ortadan kaldıracağız. Yayın hizmetini tek bir merkezden sunarak elektromanyetik kirliliği azaltacağız. Böylece hem vatandaşlarımız dünya standartlarının çok altında bir elektromanyetik alan değerine maruz kalmış olacak hem de şehirlerimizin silueti modern bir mimariyle bütünleşmiş olacak. Ayrıca, öncelikle bu 30 büyükşehirde vatandaşlarımız dijital televizyon ve dijital radyonun ses ve görüntü avantajlarından faydalanmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

30 büyükşehirde kurulacak veya devralınacak kulelerle birlikte, onlarca analog ve dijital yayıncıya hizmet verileceğini belirten Uraloğlu, "Bu projeler sayesinde hem vatandaşlarımız daha kaliteli yayınlara ulaşacak hem de şehirlerimiz teknolojik ve görsel anlamda yeni bir çehre kazanacak" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çanakkale, Teknoloji, Ekonomi, Çamlıca, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

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