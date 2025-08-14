AJet, Ankara\'dan İspanya\'ya Uçuşa Başlıyor

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara'dan İspanya'nın Madrid ve Barcelona kentlerine uçuşlara başlıyor. İki kente biletler 99 Euro'dan satışa çıkartıldı.

Ankara'dan 22 ülkede 29 noktaya sefer yapan AJet, İspanya'da Barselona ve Madrid kentlerine direkt sefer başlıyor. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim, Barselona'ya ise 24 Ekim 2025'te yapılacak. Havayolu şirketi Ankara'dan Barselona'ya Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü; Madrid'e ise Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenleyecek. Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, İspanya'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 eurodan başlayan fiyatlarla bugün satışa sunuldu.

BAŞKENTİ DÜNYA'YA BAĞLIYORUZ

Uçuşlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, " Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan havayolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ağımızla; Ankara'yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara'dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.