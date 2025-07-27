Antalya, Yabancı Ziyaretçi Rekoru Kırdı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 26 Temmuz Cumartesi günü 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'ya gelen yabancı turist sayılarını paylaştı. Ersoy, Antalya'nın bir kez daha tarih yazdığını ve tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırıldığını belirterek, "26 Temmuz Cumartesi günü, 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle Antalya'ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti. Temmuz ayı henüz bitmeden 2,3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8,5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık. Antalya artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu. Doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI, TURİZMİN DE YÜZYILI OLACAK'

Bakan Ersoy, "Elbette bu rekorlar tesadüf değil; kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucu. Bu gurur tablosunun mimarları başta olmak üzere; otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak" dedi.