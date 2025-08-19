Çınarcık'ta Yaz Sezonu Yoğun Geçiyor - Son Dakika
Turizm

Çınarcık'ta Yaz Sezonu Yoğun Geçiyor

Çınarcık\'ta Yaz Sezonu Yoğun Geçiyor
19.08.2025 10:09
Çınarcık, yaz aylarında 500 bin tatilci ile %95 doluluk oranına ulaştı. İlçe turizmde parlıyor.

YALOVA'nın 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'taki konaklama tesislerindeki doluluk oranı ise yüzde 95'e ulaştı.

Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Geçen yıl yaz ayında 400 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 500 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası ise 95'e ulaştı. Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'ın, ulaşım rahatlığı nedeniyle, özellikle İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilcilerin yoğun tercih ettiğini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, "Kıyı turizminin hakim olduğu ilçemizde geçen yıl bu mevsimde 400 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl 500 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

'MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI İLÇE'

Çınarcık'ın turizm ilçesi olduğuna dikkat çeken Kurt, "Çınarcık turizm ilçesidir. Bu yaz sezonumuz da yoğun geçiyor. Çınarcık, İstanbul'a ve Bursa'ya yakın olduğumuz için, günübirlik turizmi yaşatıyor. Çınarcık, mutlu insanların yaşadığı bir ilçedir. Esnafa yaz sezonunun nasıl geçtiğini sorduğumda, herkes memnun olduğunu söylüyor. Çınarcık'ta trafik sorunumuz yok. Her yere yürüyerek de ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

'YOĞUNLUĞUMUZ GEÇEN SENEYE ORANLA ARTTI'

Turizm işletmecisi Üstün Barut (50) da ilçe esnafının sezonun yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğunluğumuz gayet güzel. Kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Çınarcık'ta turizm inanılmaz destekleniyor. Çevredeki illerden buraya gelip, günlük tatilin tadını çıkarıyorlar. İnsanlar gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Fiyat olarak da pahalı bir yer değildir. Çocuk ve aileler gönül rahatlığıyla burada tatil yapıyor. Yoğunluğumuz geçen seneye oranla arttı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

