Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu

İZMİR'de 13 görme engelli, refakatçileriyle birlikte gemi turuna çıkıp, Yunan adalarını gezdi. Turu düzenleyen ve kendisi de görme engelli olan Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Tur, Türkiye'de engeliler için yapılan ilk yurt dışı gemi turu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda derneğimizin de diğer gezilerden farklı olarak yurt dışına yaptığı bir etkinlikti. Bu nedenle bizim için çok önemliydi ve başardık" dedi.

Herkes İçin Turizm Derneği, yıllardır sürdürdüğü erişilebilir turizm çalışmaları kapsamında Türkiye'de farklı bir projeye imza attı. Engelli bireylerin seyahat ve tatil hakkına eşit şekilde ulaşması için yürütülen proje kapsamında 13 görme engelli birey, 9 refakatçi ve onların 4 çocuğu olmak üzere toplam 26 kişilik grup, geçen 27 Temmuz'da Rodos, Leros ve Samos adalarını kapsayan Ege turuna çıkarıldı. Engellilerin yurt dışı erişilebilir seyahat deneyimi yaşamasını sağlayan turda, rehber Osman Ünal eşliğinde adaların tarihi ve kültürel noktaları ziyaret edildi, Yunan adalarında denize girildi. Mekanlar detaylı betimlemelerle anlatıldı. Görme engelli katılımcılar, bu anlatımlar sayesinde mekansal deneyimi duyusal yollarla yaşama imkanı buldu. Bu turun, Türkiye'de engeliler için yapılan ilk yurt dışı gemi turu olma özelliğini taşıdığını belirten, kendisi de görme engelli olan Herkes için Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Aynı zamanda derneğimizin de diğer gezilerden farklı olarak yurt dışına yaptığı bir etkinlikti. Bu nedenle bizim için çok önemliydi ve başardık. Sorunsuz bir şekilde bitirdik ve o adaların havasını solumak, denizine girmek ayrı bir keyifti" diye konuştu.

'ENGELLİLİK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATTI'

Kültür gezileri yapmaya devam edeceklerini belirten Aydoğmuş, "Hem yurt içinde hem yurt dışında gezileri yaparken engelli ve engelsiz bireyler olarak birlikte yol almayı düşünüyoruz. Birbirimize çok şey öğrettiğimizi düşünüyoruz. Bizimle birlikte olmak isteyen herkes bizim sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir. Birlikte yol almaya devam edeceğiz. Çünkü bu gezide de kruvaziyer gemisinde yaklaşık 550 yolcu ve 250 civarında personel bulunuyordu. Yalnızca katılımcılar açısından değil, gemi personeli ve diğer yolcular açısından da bu gezi 'engellilik' konusunda önemli bir farkındalık yarattı. Yolculuk boyunca engelli bireylerle iletişim kuran personel ve misafirler, bu sürecin doğal bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

'HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM BİR GEZİ OLDU'

Geziye katılan görme engelli Leman Erkan (65), yurt dışı turu olarak ilk deneyimi olduğunu belirtip, "Hayatım boyunca unutmayacağım bir gezi oldu. Beraber gittiğimiz arkadaşlarımız, gemi çalışanları, rehberimiz ile sürekli beraberdik. Zamanımız o kadar güzel geçti ki anlatamam. Gemi çalışanları ve rehberimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ayağa kalktığımız anda yanımızda gelip yardım ediyorlardı. Bundan sonraki gezilerimde de bu şekilde yaşamayı çok istiyorum. Şehir içi ya da şehirlerarası tüm gezilerimiz çok güzel geçmişti. Ancak yurt dışı turu umduğumdan daha çok güzel geçti" dedi.