Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu

Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu
30.07.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 13 görme engelli, Yunan adalarını gezdi. İlk yurt dışı gemi turu büyük ilgi gördü.

İZMİR'de 13 görme engelli, refakatçileriyle birlikte gemi turuna çıkıp, Yunan adalarını gezdi. Turu düzenleyen ve kendisi de görme engelli olan Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Tur, Türkiye'de engeliler için yapılan ilk yurt dışı gemi turu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda derneğimizin de diğer gezilerden farklı olarak yurt dışına yaptığı bir etkinlikti. Bu nedenle bizim için çok önemliydi ve başardık" dedi.

Herkes İçin Turizm Derneği, yıllardır sürdürdüğü erişilebilir turizm çalışmaları kapsamında Türkiye'de farklı bir projeye imza attı. Engelli bireylerin seyahat ve tatil hakkına eşit şekilde ulaşması için yürütülen proje kapsamında 13 görme engelli birey, 9 refakatçi ve onların 4 çocuğu olmak üzere toplam 26 kişilik grup, geçen 27 Temmuz'da Rodos, Leros ve Samos adalarını kapsayan Ege turuna çıkarıldı. Engellilerin yurt dışı erişilebilir seyahat deneyimi yaşamasını sağlayan turda, rehber Osman Ünal eşliğinde adaların tarihi ve kültürel noktaları ziyaret edildi, Yunan adalarında denize girildi. Mekanlar detaylı betimlemelerle anlatıldı. Görme engelli katılımcılar, bu anlatımlar sayesinde mekansal deneyimi duyusal yollarla yaşama imkanı buldu. Bu turun, Türkiye'de engeliler için yapılan ilk yurt dışı gemi turu olma özelliğini taşıdığını belirten, kendisi de görme engelli olan Herkes için Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Aynı zamanda derneğimizin de diğer gezilerden farklı olarak yurt dışına yaptığı bir etkinlikti. Bu nedenle bizim için çok önemliydi ve başardık. Sorunsuz bir şekilde bitirdik ve o adaların havasını solumak, denizine girmek ayrı bir keyifti" diye konuştu.

'ENGELLİLİK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATTI'

Kültür gezileri yapmaya devam edeceklerini belirten Aydoğmuş, "Hem yurt içinde hem yurt dışında gezileri yaparken engelli ve engelsiz bireyler olarak birlikte yol almayı düşünüyoruz. Birbirimize çok şey öğrettiğimizi düşünüyoruz. Bizimle birlikte olmak isteyen herkes bizim sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir. Birlikte yol almaya devam edeceğiz. Çünkü bu gezide de kruvaziyer gemisinde yaklaşık 550 yolcu ve 250 civarında personel bulunuyordu. Yalnızca katılımcılar açısından değil, gemi personeli ve diğer yolcular açısından da bu gezi 'engellilik' konusunda önemli bir farkındalık yarattı. Yolculuk boyunca engelli bireylerle iletişim kuran personel ve misafirler, bu sürecin doğal bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

'HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM BİR GEZİ OLDU'

Geziye katılan görme engelli Leman Erkan (65), yurt dışı turu olarak ilk deneyimi olduğunu belirtip, "Hayatım boyunca unutmayacağım bir gezi oldu. Beraber gittiğimiz arkadaşlarımız, gemi çalışanları, rehberimiz ile sürekli beraberdik. Zamanımız o kadar güzel geçti ki anlatamam. Gemi çalışanları ve rehberimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ayağa kalktığımız anda yanımızda gelip yardım ediyorlardı. Bundan sonraki gezilerimde de bu şekilde yaşamayı çok istiyorum. Şehir içi ya da şehirlerarası tüm gezilerimiz çok güzel geçmişti. Ancak yurt dışı turu umduğumdan daha çok güzel geçti" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Turizm, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Turizm Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan ’’dijital dolandırıcılık’’ uyarısı geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ''dijital dolandırıcılık'' uyarısı geldi
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
13:27
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
13:20
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 09:51:36. #7.12#
SON DAKİKA: Görme Engellilere Yurt Dışı Gemi Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.