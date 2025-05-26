Hakkari'de Turizm Canlanıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Turizm Canlanıyor

Hakkari\'de Turizm Canlanıyor
26.05.2025 11:06
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Hakkari, huzur ortamıyla motosiklet tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bölgedeki turizm hareketliliği artıyor.

TÜRKİYE'nin doğusunda uzun yıllar güvenlik sorunları nedeniyle kısıtlı kalan turizm potansiyeli, son dönemdeki huzur ortamıyla birlikte yeniden canlanıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, başta Hakkari olmak üzere bölge illerinde turizm hareketliliğini artırıyor. Tura katılan motosiklet tutkunları, huzur ortamının keyifli bir seyahate zemin hazırladığını, yıllarca yurt dışında motosiklet turuna çıktıklarını ancak bu güzel coğrafyayı şimdi keşfetme şansları olduğunu söyledi.

Yıllarca adı terörle anılan Hakkari ve ilçelerinde artık festivaller ve etkinlikler düzenlenirken, bir taraftan da bölgeyi merak eden grupların uğrak mekanı haline geldi. Bu kapsamda İstanbul'dan yola çıkan 10 kişilik bir motosiklet grubu, Doğu Anadolu turunun rotasına Hakkari'yi de dahil etti. Doğal güzellikleri ve ev sahipliği yaptığı kültürel mirasla dikkat çeken şehir, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Genç nüfusu ve dağlarla çevrili coğrafyasıyla bilinen Hakkari, terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte, adeta ikinci baharını yaşıyor. Karla kaplı dağları, çiçeklerle süslü yaylaları ve misafirperver insanlarıyla Hakkari, artık turistlerin yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.

'HUZUR ORTAMININ KEYİFLİ BİR SEYAHATE ZEMİN HAZIRLADI'

Tura katılan motosiklet tutkunlarından Vedat Coşkun, huzur ortamının keyifli bir seyahate zemin hazırladığını belirterek, "Yıllarca yurt dışında motosiklet turuna çıktık ama ülkemizin bu güzel coğrafyasını ancak şimdi keşfetme şansımız oldu. Ülkemizde bu coğrafyada görme fırsatını bulamamıştık. Terörsüz Türkiye ortamında bu sürüşü yapmak çok keyifli oldu. Biz yıllardır buraya bu harika doğayı görmeyi gelmeyi düşünüyorduk. Van'dan Hakkari'ye gelirken geçtiğimiz yerlerin herkesin görmesini de istiyoruz. Bu bölgenin tanıtılması ve turların artması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Mustafa Meral ise Hakkari'nin hem doğasına hem de insanına hayran kaldıklarını belirterek, "Her gün yeni bir manzara ile karşılaşıyoruz. İnsanlar son derece misafirperver, bizi evlerinde ağırlamak için adeta yarışıyorlar. Herkesin buraya gelip bu güzellikleri yerinde görmesini isteriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Türkiye, Hakkari, Turizm, Kültür, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Turizm Hakkari'de Turizm Canlanıyor - Son Dakika

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