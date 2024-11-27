Isparta'daki Batık Köy, Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Isparta'daki Batık Köy, Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu

Isparta\'daki Batık Köy, Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, Kasımlar Barajı'nın su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgisini çekiyor. Sonbahar renkleriyle çevrili köy, görsel bir şölen sunuyor.

27.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:55
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ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan Darıbükü köyündeki taş evler, foto safari ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı oldu. Elektrik nakil hatları, cami, evlerin çatılarının yüzeyde kaldığı 'batık köy', çevresindeki ağaçların sonbahar renkleriyle seyirlik görüntü oluşturdu.

Isparta'da, Konya, Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçesi, antik kentleri ve doğal güzelliğiyle doğa yürüyüşü ve foto safari turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer almaya başladı. Sütçüler'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü, manzarasıyla doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Köprüçay Nehri üzerine 2012'de yapımına başlanıp 2016'da tamamlanan Kasımlar Barajı'nın suları altında kalmasının ardından ev sahiplerine farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

Isparta'da 'batık köy' adıyla bilinen Darıbükü'ndeki taş evler su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıktı. Sonbahar mevsiminde dalları kurumaya başlayan ağaçların çevrelediği köyde, su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan taş evler, cami, elektrik nakil hatlarıyla bazı sokaklar, seyirlik görüntü oluşturdu.

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN, ISPARTA/ DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Isparta'daki Batık Köy, Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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