Kapadokya MICHELIN Rehberi\'nde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Kapadokya'nın eşsiz mutfağı artık MICHELIN Rehberi'nde. Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya; İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından MICHELIN Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, gastronomide de adından söz ettirecek bir başarıya imza attı. MICHELIN Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından Türkiye'deki kapsamını Kapadokya'ya da genişletti. Kapadokya, 2026 MICHELIN Restoran seçkisine dahil edilen en yeni destinasyon oldu. Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir medeniyetler mirasına ev sahipliği yapan Kapadokya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da uluslararası platformlarda öne çıkıyor.

TÖRENLE AÇIKLANACAK

MICHELIN Rehberi'nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpazede tatlar sunuyor. Kapadokya'daki ilk MICHELIN Rehberi Restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025'te İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek törenle açıklanacak. Tüm seçki, MICHELIN Rehberi'nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilir olacak.

'GURUR VERİCİ BİR GELİŞME'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapadokya'nın eşsiz mutfağı artık MICHELIN Rehberi'nde. Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından MICHELIN Rehberi 2026 Seçkisi'ne dahil edildi. Bu gurur verici gelişme, gastronomi turizminde Türkiye'nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'MÜFETTİŞLER ÜZERİNDE DERİN ETKİ BIRAKTI'

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Poullennec, "Kapadokya'nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde. Şefler, yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz; Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek" açıklamasında bulundu.