Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika
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Turizm

Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da Başlıyor

Karaelmas Ekspresi 13 Haziran\'da Başlıyor
12.06.2025 15:39
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Ankara-Zonguldak arasında Turistik Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da ilk seferine çıkacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 13 Haziran Cuma günü ilk seferini gerçekleştireceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi adıyla işletilecek özel trenimiz ile ilk seferine 13 Haziran 2025'te çıkacak. Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara'dan cuma akşamı 21.25'te hareket edecek. Cumartesi sabah Karabük/ Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece 23.55'te başlayacak. Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02'de Ankara'ya varacak. Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım 2025'te hareket edecek trenin son seferi, Zonguldak'tan 15 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika

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