Sivas'taki Doğal Çin Seddi Kış Mevsiminde Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Sivas'taki Doğal Çin Seddi Kış Mevsiminde Görsel Şölen Sunuyor

Sivas\'taki Doğal Çin Seddi Kış Mevsiminde Görsel Şölen Sunuyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan ve 'Doğal Çin Seddi' olarak adlandırılan Diş Kayalıkları, kış aylarında beyaz örtüsüyle muhteşem bir manzara oluşturuyor. 35 kilometre boyunca uzanan bu doğal oluşum, Türkiye'nin en büyük kretleri arasında yer alıyor ve turizm potansiyeli taşıyor.

29.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde benzerliği nedeniyle 'Doğal Çin Seddi' olarak adlandırılan kayalıklar, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Boğazören köyü yakınlarında yer alan 'Diş Kayalıkları' ilgi çekiyor. İlk kez DHA'nın gündeme getirdiği ve sonrasında birçok inceleme ve turizm amaçlı araştırmaların yapıldığı kayalıklar, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran doğal bir duvar görüntüsü veriyor. Görüntüsüyle Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetilen oluşum, aralıklı olarak yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar şeklinde sürüyor.

KAR MANZARASI DRON KAMERASINDA

Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye'deki en büyük kret olarak belirlenen ve dünyada da sayılı olarak nitelendirilen kayalıkların, turizm amaçlı kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Bilim insanlarının eşsiz bir doğal miras alanı olarak nitelendirdiği kayalıkları, zaman içinde yaşanan aşınmaya karşı direnç oluşturan kayaçların oluştuğu değerlendiriliyor. Kayalıkların her iki yanında, ana kayadan ufalanan malzemelerin birikmesiyle kolüvyal örtü yer alıyor. Yaz aylarında sık sık doğa gezilerinin düzenlendiği kayalıklar, kışın da kısmi olarak kaplanan beyaz örtü ile farklı bir güzellik yansıtıyor. Kayalıkların karla birlikte ortaya çıkan görüntüsü dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Çin Seddi, Türkiye, İmranlı, Turizm, Yaşam, Şölen, Sivas, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Sivas'taki Doğal Çin Seddi Kış Mevsiminde Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'taki Doğal Çin Seddi Kış Mevsiminde Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.