Türkiye'ye Kruvaziyerlerle 52 Bin Yolcu

26.03.2026 10:42
Bu yıl Türkiye, 30 kruvaziyerle 52 bin 748 yolcu ağırladı. İstanbul en yoğun liman oldu.

KRUVAZİYER turizminin önemli destinasyonlarından Türkiye'ye, bu yıl 'yüzen otel' olarak da bilinen 30 kruvaziyer ile 52 bin 748 yolcu seyahat etti.

Kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden Türkiye'deki 19 limanda, geçen yıl uğrak yapan 1375 gemi ile 2 milyon 138 bin 136 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye bu yıl ocak ayında 18, şubatta 12 kruvaziyer geldi. Kruvaziyer turizminde ocak ayındaki yolcu hareketliliği 28 bin 625, şubatta 24 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA YOLCU HAREKETLİLİĞİ İSTANBUL'DA

Türkiye'deki 4 limana uğrak yapan kruvaziyerler ile 3 bin 400 yolcu geldi, başka ülkeye 3 bin 395 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 45 bin 953 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. Ocak- şubat aylarında kruvaziyer yolcu hareketliliği en fazla İstanbul'da yaşandı. İstanbul'a gelen 10 kruvaziyerle 22 bin 493, Kuşadası'na gelen aynı sayıdaki kruvaziyerle de 10 bin 491 yolcu seyahat etti. Bu yıl İzmir'de 8 kruvaziyerle 17 bin 744, Samsun'da 2 kruvaziyerle 2 bin 20 yolcu hareketliliği yaşandı.

YILLARA GÖRE KRUVAZİYER SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre; Türkiye'ye 2011'den 2026'ya Ocak- Şubat ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2012'de 3 gemi 6 bin 617 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2014'te 11 gemi 18 bin 6 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu, 2019'da 4 gemi 564 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'de 5 gemi 1727 yolcu, 2023'te 14 gemi 10 bin 480 yolcu, 2024'te 23 gemi 23 bin 47 yolcu, 2025'te 39 kruvaziyer ve 62 bin 512 yolcu, 2025'te 30 kruvaziyerle ile 52 bin 748 yolcu."

Kaynak: DHA

