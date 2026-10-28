AİÇÜ Bilim Kafe\'de Doç. Dr. Baykan kadınların güvenlik risklerine dikkat çekti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları güvenlik riskleri, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları ele alındı. Bilimsel bilgi ışığında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekilerek daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik ortak yaklaşımların önemi vurgulandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları güvenlik risklerine dikkat çekmek ve güvenli yaşam alanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

AİÇÜ Öğrenci Yaşam Merkezi Şark Odası’nda düzenlenen etkinlikte, Doç. Dr. Pınar Baykan, “Evimiz Güvenli mi, Yoksa Gizli Bir Parkur mu? Kadınların Gözüyle Riskler, Farklı İhtiyaçlar ve Ortak Güvenlik Pratikleri” başlıklı sunumuyla katılımcılarla bir araya geldi.

Sunumda, kadınların evde ve günlük yaşamın farklı alanlarında karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri, bu risklerin kadınların yaşam deneyimleri üzerindeki etkileri ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, farklı ihtiyaçların dikkate alınmasının ve güvenliği artırmaya yönelik ortak uygulamaların geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcıların görüş ve deneyimlerini paylaşarak katkı sunduğu etkinlikte, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yönelik farkındalık oluşturulmasının ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

AİÇÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları ile bilimsel bilginin toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması ve güncel toplumsal konuların bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan