Yılbaşında Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.
Son Dakika › Yaşam › 1 Ocak'ta ücretsiz olacak metro seferleri belli oldu - Son Dakika
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