1 Ocak\'ta ücretsiz olacak metro seferleri belli oldu

Yaşam

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Yılbaşında Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN ÜCRETSİZ

Kararla, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.