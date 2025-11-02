16 Yaşında Genç Alkolden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yaşam

16 Yaşında Genç Alkolden Hayatını Kaybetti

16 Yaşında Genç Alkolden Hayatını Kaybetti
02.11.2025 15:29
İzmir'de Cadılar Bayramı'nda enerji içeceği ve alkol karıştıran 16 yaşındaki Alp Sirek, hayatını kaybetti.

Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Alp Sirek, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları enerji içeceği ile alkollü içeceği karıştırarak içti.

FENALAŞAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Sirek'ten geriye gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak: DHA

