2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy - Son Dakika
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Yaşam

2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy

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2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. Telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle 450-500 haneye sahip köyde yaşayanlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşamayan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor. Senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları sonuçsuz kaldı.

27.11.2024 15:49  Güncelleme: 16:00
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2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. 450-500 haneye sahip köyde, telefon şebekelerinin çekmemesi sebebiyle halk büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyor.

ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİREMİYOR

Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşabilme imkanından yoksun olan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor.

YETKİLİLERE DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI

Sorunun çözüme kavuşması için senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları sonuçsuz kaldı. Halkın çözüm beklentisi de yerini umutsuzluğa bıraktı.

KÖYDEN GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Demirözü köyünün kapsama alanı sorunu, köyde yaşayan genç nüfusun büyük kentlere göç etmesine ve gurbetçilerin de köylerine dönmek istememesine yol açtı. Halk, söz konusu durumun köyün geleceğine tehdit oluşturduğunu ve acil çözüm gerektiğine dikkat çekiyor.

KÖY HALKININ YETKİLİLERE ÇAĞRISI

Köy sakinleri, köye baz istasyonu kurulması için harekete geçilmesini talep ediyor. Halk, seslerini duyurmak amacıyla medya aracılığıyla kamuoyuna ve yetkililere çağrı yaparak köylerinin bu sorundan kurtarılmasını bekliyor.

2024 Türkiye\'sinde iletişim kurulamayan köy

Teknoloji, Demirözü, Giresun, Türkiye, Alucra, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2024 Türkiye'sinde iletişim kurulamayan köy - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Engin Tutum:
    Milletvekilleri uyuyomu 6 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Takip ediyorum ülkemizin en tenbel vekilleri giresun'lu vekillerdir 5 0 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Allah bilir Olan Baz istasyonlarını Kendileri kaldırtmıştır. Sonrada Neden Çekmiyor… Baz istasyonuna itiraz edenler önce televizyonun karşısında oturmaması gerektiğini öğrenmesi lazım… Televizyonun karşısında oturmakla bile baz istasyonunun karşısından oturmaktan 40 kat daha fazla radyoson alınıyor… 2 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Orada yaşamak isterdim harika bir yer 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ay a gidiyoruz ay a :)) 0 3 Yanıtla
  • MERDEM:
    20 yıl önce ağaca tırmanmış köylüler gösterildi o eksik olmuş 0 1 Yanıtla
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