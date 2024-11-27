2024 Türkiye\'sinde iletişim kurulamayan köy

Yaşam

2025 yılına sayılı günler kala Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyünde iletişim sorunları yaşanıyor. 450-500 haneye sahip köyde, telefon şebekelerinin çekmemesi sebebiyle halk büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyor.

ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİREMİYOR

Acil durumlarda yetkili kurumlara ulaşabilme imkanından yoksun olan köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerini devam ettiremediğini ve teknolojik imkanlardan mahrum kaldığını dile getiriyor.

YETKİLİLERE DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI

Sorunun çözüme kavuşması için senelerdir gerekli kurumlara şikayet ve taleplerini ileten köy sakinlerinin başvuruları sonuçsuz kaldı. Halkın çözüm beklentisi de yerini umutsuzluğa bıraktı.

KÖYDEN GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Demirözü köyünün kapsama alanı sorunu, köyde yaşayan genç nüfusun büyük kentlere göç etmesine ve gurbetçilerin de köylerine dönmek istememesine yol açtı. Halk, söz konusu durumun köyün geleceğine tehdit oluşturduğunu ve acil çözüm gerektiğine dikkat çekiyor.

KÖY HALKININ YETKİLİLERE ÇAĞRISI

Köy sakinleri, köye baz istasyonu kurulması için harekete geçilmesini talep ediyor. Halk, seslerini duyurmak amacıyla medya aracılığıyla kamuoyuna ve yetkililere çağrı yaparak köylerinin bu sorundan kurtarılmasını bekliyor.