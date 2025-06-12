59. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

TEKİRDAĞ'da bu yıl, 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali Süleymanpaşa ilçesinde ilk doğduğu yer olan Naip Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı.

Tekirdağ'da her yıl haziran ayında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali bu yıl, 59'uncu kez kapılarını açtı. Halk oyunları gösterileriyle başlayan festivalin açılışına, Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta bölgeye özgü kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında, üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

'TEKİRDAĞ'IN TANITIMINDA BÜYÜK ROL OYNUYOR'

Festivalin açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, organizasyonun Tekirdağ'ın tanıtımında büyük rol oynadığını söyledi. Nallar, "3 gün süren cümbüş yıl 1964'ü gösterdiğinde kiraz festivali haline dönmüş ve Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen bir organizasyon haline gelmiştir. Tekirdağ'ın tanıtımında büyük rol oynayan, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Kiraz Festivali yarım asrı aşan tarihi ile ülkemizin en uzun süredir devam eden etkinliklerinin başında gelmektedir" dedi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI, FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Naip Mahallesi'ndeki açılış etkinliklerin ardından Süleymanpaşa ilçe merkezinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Animasyon ekipleri, halk oyunları grupları ve birbirinden renkli çizgi film karakterleri kortejde yer aldı. Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı. Tekirdağ Valiliği önünde son bulan yürüyüşün ardından burada kurulan sahnede festivalin geleneksel ateşi yakıldı.

Renkli görüntülerle başlayan festival üç gün boyunca konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,