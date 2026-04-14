74 Yaşında Torunuyla İletişim İçin İngilizce Öğreniyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

74 Yaşında Torunuyla İletişim İçin İngilizce Öğreniyor

74 Yaşında Torunuyla İletişim İçin İngilizce Öğreniyor
14.04.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Çilek, torunuyla anlaşmak için İngilizce kursuna başladı. İletişim güçlüğünü aşmak istiyor.

SAMSUN'da yaşayan Ahmet Çilek (74), İngiltere'de yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunuyla iletişim kurabilmek için İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğrenmeye başladı. Çilek, "Torunumla anlaşabilmek için, İngilizce öğrenmeye geliyorum. Görüntülü olarak görüşüyorduk ama Türkçe bilmediği için pek de anlaşamıyorduk. Sırf onun için İngilizce öğrenmeye geliyorum" dedi.

Atakum ilçesinde oturan 1 çocuk babası Ahmet Çilek, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunu Jaime Lus (8) ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Çilek, İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde 2 ay önce İngilizce kursuna yazıldı. Şu anda başlangıç seviyesinde İngilizcesi olan Çilek, dili öğrenip torunuyla konuşmak istiyor.

Torunu için İngilizce öğrenmeye başladığını ifade eden Ahmet Çilek, "Yurt dışında torunum var. Onunla anlaşabilmek için buraya geliyorum. Torunum Türkçe'yi az biliyor. Çok fazla anlaşamıyoruz. İngiltere'de kaldığı için de İngilizceyi çok iyi biliyor. Torunum büyüyünce Türkçeyi ya öğrenir, ya öğrenemez. Ben azmettim ve İngilizce öğrenmeye başladım. Burada da İngilizce öğrenmeye temelden başladım" diye konuştu.

'BURADAN İNGİLİZCEYİ ÖĞRENİP ÖYLE ÇIKACAĞIM'

İngilizce öğrendikten sonra torununa Türkiye'yi sevdireceğini belirten Çilek, "Torunumla sanal medya üzerinden konuşmaya çalışıyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü o Türkçe bilmiyor, ben de İngilizce bilmiyorum. Onun öğrenmesini bekleyene kadar ben İngilizce öğrenmeye karar verdim. Burada inşallah İngilizceyi öğrenip öyle çıkacağım. İngilizceyi öğrendiğim zaman torunuma onu sevdiğimi söyleyeceğim. Türkiye'ye alışmasını söyleyeceğim. İngilizceyi öğrendiğim zaman da damadımla da konuşacağım. Türkiye'yi onlara tanıtacağım. İngilizce olarak anlatacağım. Zaten bir tane torunum var. O da Türkiye'den koparsa biz yalnız kalacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:07:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.