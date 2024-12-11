81 Yaşındaki Kadın Su Kuyusuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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81 Yaşındaki Kadın Su Kuyusuna Düşerek Hayatını Kaybetti

81 Yaşındaki Kadın Su Kuyusuna Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 81 yaşındaki Fatma Ballı evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından yaklaşık 2 saat sonra bulunan Ballı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.12.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Fatma Ballı (81), evinin önündeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bademli Mahallesi Hacı Musa Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Fatma Ballı, birlikte yaşadığı kızı hayvanlara baktığı sırada ortadan kayboldu. Yakınları, Fatma Ballı'yı göremeyince çevrede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Ballı, yaklaşık 2 saat sonra kızı tarafından evinin önündeki 20 metre derinliğindeki su kuyusunun 10'uncu metresindeki beton basamakta bulundu. İhbarla bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla Fatma Ballı su kuyusundan çıkarıldı. Ballı'nın su kuyusuna düşerek öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ballı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 81 Yaşındaki Kadın Su Kuyusuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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