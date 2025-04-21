Akmerkez'de Ücretsiz Minecraft Etkinliği - Son Dakika
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Yaşam

Akmerkez'de Ücretsiz Minecraft Etkinliği

Akmerkez\'de Ücretsiz Minecraft Etkinliği

23 Nisan'a özel Minecraft atölyeleri Akmerkez'de, çocuklar yaratıcılıklarını geliştirecek.

21.04.2025 13:06
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AKMERKEZ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla -1'inci Kat Etkinlik Alanı'nda çocuklara özel ve ücretsiz Minecraft etkinlikleri gerçekleştirilecek. 30 Nisan'a kadar düzenlenecek Minecraft temalı atölyeler ile çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de hayal güçlerini özgürce kullanabilecekler.

Akmerkez, 14 Nisan sabahı itibariyle kapılarını açan Minecraft dünyası ile çocuklara 23 Nisan heyecanını doyasıya yaşatmayı hedefliyor. 30 Nisan'a kadar -1'inci kattaki etkinlik alanında kurulan dekorasyonlar ve oyun alanları, çocuklara eğlence ve enerji dolu anlar vadediyor.

ÜCRETSİZ ATÖLYELERDE YARATICILIK VE EĞLENCE ZAMANI

Bugün düzenlenen Minecraft Elmas Kılıç ve Kazma Atölyesinde ise çocuklar karton malzemelerle kendi elmas kılıçlarını ve kazmalarını üreterek, özgün aksesuarlarını evlerine götürecek.

23 Nisan coşkusuna yaklaşırken, 22–25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Minecraft Arı Maketi Yapım Atölyesinde çocuklar, Minecraft'ın sevilen arı karakterini üç boyutlu bir makete dönüştürecekler. Etkinliklerin finalini ise 26–30 Nisan arasında gerçekleşecek Minecraft Oyuncak Yapım Atölyesi yapacak. Bu atölyede çocuklar, yumuşak kumaşlardan kendi Minecraft karakterlerini oyuncak formunda hayata geçirecek, kesme, yapıştırma ve dikiş tekniklerini kullanarak yarattıkları minik dostlarını yanlarında götürebilecekler.

AİLELERE ÇOCUKLARIYLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRME FIRSATI

Tamamı ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik serisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve değerini de yaşatmayı amaçlıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği, katılımcı ve yaratıcı deneyimlerin ön planda olduğu Minecraft etkinliği, Nisan ayındaki 16 gün boyunca Akmerkez'de düzenlenecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Akmerkez'de Ücretsiz Minecraft Etkinliği - Son Dakika

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