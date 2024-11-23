Aksaray’da Banyoda Fenalaşan Emekli Öğretmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşam

Aksaray’da Banyoda Fenalaşan Emekli Öğretmen Kurtarıldı

Aksaray’da Banyoda Fenalaşan Emekli Öğretmen Kurtarıldı

Aksaray'da banyoda fenalaşan 78 yaşındaki emekli öğretmen Muzafferiye Kestek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Komşularının yardımı ile olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, Kestek'i kurtarmak için balkondan eve girdi.

23.11.2024 14:41  Güncelleme: 14:45
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AKSARAY'da banyoda fenalaşıp kilitli kalan emekli öğretmen Muzafferiye Kestek'i (78) itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Muzafferiye Kestek abdest almak için girdiği banyoda fenalaştı. Kapıyı açamayan Kestek, bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kestek'in evinin demir kapısını kırıp, ikinci kapıyı açamayınca balkondan içeri girdi. Ekipler, banyonun kapısını açarak Kestek'i kurtardı.

KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Kestek, ekiplere gözyaşları içinde teşekkür etti. Emekli öğretmen Muzafferiye Kestek, "Sabah İstanbul'dan, çocuklarımın yanından geldim. Yorgundum uyudum. Abdest aldıktan sonra kapı açılmadı. Komşularıma seslendim. Herkes pazara gitmiş. Komşumun kızı sesimi duydu. Emekli bir öğretmenim başıma böyle bir şey geldi. Ekiplere bunları yaşatmak istemezdim. Komşumun kızına lütfen itfaiye ara dedim. Çünkü onlar can kurtarıyor. Yarın da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çocuklarım da çok merak eder" diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Aksaray’da Banyoda Fenalaşan Emekli Öğretmen Kurtarıldı - Son Dakika

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