Alaçatı Ot Festivali Renkli Kortej ile Başladı - Son Dakika
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Yaşam

Alaçatı Ot Festivali Renkli Kortej ile Başladı

Çeşme'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci günü, kortej ile coşku dolu anlara sahne oldu.

18.04.2025 19:49
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde yapılan kortej yoğun katılımla gerçekleşti. Çamlık Yol'dan başlayıp festival girişinde son bulan kortejde çiçeklerle süslenmiş arabalar, motorlar, bisikletler, palyaçolar ve ilginç kostümlü vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 'Toprak, Zaman ve Tat' teması ve 'Kaya Koruğu' konsepti ile gerçekleştiriliyor. 17 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci günü yapılan açılış korteji renkli görüntülere sahne oldu.

Çamlık Yol'dan başlayıp festival girişinde son bulan kortejde çiçeklerle süslenmiş arabalar, motorlar, bisikletler, palyaçolar ve ilginç kostümlü vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de korteji izleyen vatandaşları selamladı.

Kortej bitiminde açıklamalarda bulunan belediye Başkanı Lal Denizli, "Alaçatı Ot Festivali Çeşme'nin yereliyle birleşmiş, Ege mutfağının ve kültürünün gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival. Bugün 2'nci günü ve vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş ziyaretçileri, Çeşme ve Alaçatı'da misafir etmekten büyük bir keyif duyuyoruz. Aynı zamanda bugün geleneksel kortejimiz de gerçekleşti. Okullarımızdan, STK'lardan, kadın topluluklarımızdan, tarım üreticilerimizden, sörf okullarından, toplumumuzun güzel kesimlerinin tamamı aylardır kortejimize hazırlanıyor, çok güzel ve yaratıcı kostümler görme şansımız oldu" dedi.

'OTLARIN TANITILMASI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

Festivalde birincil önceliklerinin Ege'nin toprağında yetişmiş otların, enginar, limon gibi ürünlerin gelen ziyaretçilerle buluşması ve ziyaretçilerin bu otlarla kendi mutfaklarında güzel şeyler yapması olduğunu aktaran Başkan Denizli, "Şefler Meydanı'nda Türkiye ve dünya çapında olan şeflerimiz eşsiz tariflerini gelen ziyaretçilerle paylaşıyor. Bu yılın seçili otu kaya koruğu. Kaya koruğu ile yaklaşık 2 gündür muazzam tarifler öğreniyoruz. Kaya koruğunu komitemizde değerlendirirken ben biraz riskli bulmuştum, çünkü ekşisi fazla olan bir ot. Ama gerçekten çok farklı lezzetlerde bu 2 günde tatma şansımız oldu. Şeflerimiz son derece yaratıcı tarifler yaptılar. Festivalimiz eğlencesiyle, halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor" diye konuştu.

Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın konsepti 'Öze Dönüş' idi; bu yıl da 'Toprak, Zaman ve Tat' dedik. Çünkü otların daha ön planda olduğu, kadın üreticilerin ve pazar esnafının yine meydanlarda bizlerle bir arada olduğu stantlarda yine ziyaretçileri misafir ettik. Ama en çok rengarenk Çeşme ve Alaçatı'dan çıkan otların gelen ziyaretçilere tanıtılması birincil önceliğimizdi. Bu yıl yine otlara daha fazla yer ayırarak öze dönüş felsefemizi gelen misafirlerimize göstermiş olduk."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Alaçatı Ot Festivali Renkli Kortej ile Başladı - Son Dakika

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