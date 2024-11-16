Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Yaşam

Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Alaşehir\'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Sabiha Ayhan, evinde ölü bulundu. Oğlunun yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.11.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Sabiha Ayhan (77), evinde ölü bulundu.

Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sabiha Ayhan'dan gün içinde haber alamayan oğlu H.A., telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dün akşam saatlerinde eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren H.A., annesini yatağında hareketsiz halde buldu. H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayhan'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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