110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi - Son Dakika
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Yaşam

110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, "Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

10.02.2025 10:13
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Afşin ilçenin kırsal Ördek Mahallesi'nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini istedi. Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi

"BURADA BİR TANE BİLE ÖRDEK YAŞAMAZ"

Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, "Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. 'Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, 'Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik.

110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi

"İMZALARI TOPLAYIP BELEDİYEMİZE MÜRACAAT ETTİK"

Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız" diye konuştu. Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.

110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güzelyurt, 3-sayfa, Toplum, Afşin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 110 yıllık mahallenin adı alay ediliyor diye değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yavuz:
    ördek gene iyiymiş Düzce'de bir köyün ismi yayakbaşı köyü 9 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Şimdi burası mahalle mi yoksa köy mü anlamadım. 6 2 Yanıtla
  • Mert:
    Ne güzel dertler var 1 0 Yanıtla
  • Demirtas null:
    iki nesil sonra delinin biri çıkar, dedem burasının ördek köyü olduğunu demişti der, yine ortalık kızışır :))) işiniz zor :))))))) 1 0 Yanıtla
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