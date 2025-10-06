Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi

Antalya\'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi
06.10.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IHAAW133610-KLT/6-10-2025

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi meydanında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürdü. Halk oyunları gösterileri, yöresel müzikler, el sanatları stantları ve geleneksel lezzetlerin sunulduğu şenlik büyük ilgi gördü. Katılımcılar hem eğlenip hem de Yörük kültürünün köklü mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

PALA BIYIKLAR YARIŞTI

Bu yılki şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise ilk kez düzenlenen "En Gösterişli Pala Bıyık Yarışması" oldu. Yedi yarışmacının katıldığı yarışmada jüri, bıyıkların şekline, gürlüğüne ve geleneksel tarzına göre değerlendirme yaptı. Yarışmanın sonunda birinciliği Bahri Kebapçı kazandı. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Kebapçı, yıllardır özenle baktığı bıyıklarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi

"BENİ GÖTÜREBİLSELER MÜZEYE KOYACAKLAR"

Bahri Kebapçı, "Ben bu bıyıklara 20 senedir bakıyorum. Bıyıklarıma son model gibi bakarım. Kendimden çok onlara bakıyor ve koruyorum. Kesmemeye dikkat ederim. Beni götürebilseler müzeye koyacaklar" dedi.

Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi

DOMATES YEME YARIŞMASI DA KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLDU

Şenliğin bir diğer renkli etkinliği ise "Domates Yeme Yarışması" oldu. Katılımcılar, dereceye girebilmek için tabaklara koyulan domatesi en hızlı şekilde yemeye çalıştı. İzleyicilerin tezahüratları arasında geçen eğlenceli yarışma, hem seyirciler hem de yarışmacılar için keyifli anlara sahne oldu.

Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Antalya, Yaşam, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu Mutlu Kaya yeniden sahnede 10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
Acı üstüne acı Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı
İsrail’in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek
Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
Yan bakma kavgasında silahlar çekildi, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yan bakma kavgasında silahlar çekildi, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı
“Yan baktın“ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü "Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Arabada korkunç olay Eşini öldürüp ’kaza’ dedi Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi

20:41
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
20:22
2 ay sonra bulundu Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
20:17
İran’da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
20:02
Leroy Sane’ye Almanya’da saldırı Galatasaray’a da küfür ettiler
Leroy Sane'ye Almanya'da saldırı! Galatasaray'a da küfür ettiler
19:57
Dikkat çeken “Daltonlar“ iddiası Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
Dikkat çeken "Daltonlar" iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
19:31
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
19:01
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
18:09
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 21:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da bir ilginç yarışma! Bıyığını buran koştu geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.